Dietmanns ist familienfreundlich

Dietmanns strebt eine staatliche Auszeichnung als „familienfreundlichegemeinde“ mit dem UNICEF-Zusatzzertifikat „kinderfreundliche Gemeinde“ an. Nach dem erfolgreichen Kinder- und Jugendworkshop im Sommer 2021 startet Dietmanns nun wieder voll durch. Der IST-Workshop im Rahmen des Zertifizierungsprozesses gestaltete sich durch das motivierte Arbeiten der Projektgruppe sehr kurzweilig. Mit großer Motivation und viel Elan wurde das bereits vorhandene Angebot an familienfreundlichen Maßnahmen erhoben sowie neue Vorschläge zur Erweiterung des Angebots eingebracht.

Am 11. April findet dann eine erneute Einbindung von Kindern und Jugendlichen beim Graffiti Workshop am Kommunikationsplatz statt. Bei diesem kann sich nicht nur kreativ ausgelebt, sondern auch Wünsche und Ideen können an die Gemeinde gerichtet werden.

Der abschließende Workshop zur Festlegung künftiger familienfreundlicher Maßnahmen wird im Mai 2022 stattfinden. Dazu sollen alle Gemeindebürger eingeladen und zumindest drei kinderfreundliche Maßnahmen erarbeitet werden, die umgesetzt werden müssen, um sich als familienfreundliche Gemeinde mit dem UNICEF-Zusatzzertifikat „kinderfreundliche Gemeinde“ bezeichnen zu dürfen.

Bürger wieder zusammenkommen

„Was mir viel wichtiger als das Zertifikat ist, ist, dass die Bürgerinnen und Bürger aus Dietmanns wieder zusammenkommen und die Zukunft in Dietmanns familienfreundlicher und aktiv mitgestalten“, meint Bürgermeister Harald Hofbauer.

Der Gesamtprozess wird von Theresa Gerstorfer (NÖ.Regional) als Prozessbegleiterin und Christine Zibusch als Auditbeauftragte der Gemeinde begleitet und unterstützt.

