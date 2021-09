Am Freitagabend wurde das – bis dahin geheime - zugeordnete Projekt, das von der Stadtgemeinde Raabs gemeinsam mit der Landjugend NÖ ausgewählt worden ist, an die Mitglieder übergeben. In 42,195 Stunden galt es, das vorgegebene Projekt umzusetzen: Am Dorfplatz in Ziernreith sollen ein Rastplatz sowie eine Anschlagtafel errichtet werden.

Zu Besuch war unter anderem auch Bundesrat Eduard Köck: „Um unsere Region ist mir nicht bang, denn wenn junge Menschen innerhalb kürzester Zeit so einen Rastplatz planen und bauen können, ist unsere Zukunft gesichert!“. Nach einem arbeitsintensiven Wochenende wurde am Sonntagnachmittag der neu gestaltete Dorfplatz der Gemeinde übergeben. Stadtrat Heinrich Barth bedankte sich bei der Übergabe bei der Land jugend: „Da könnten sich so manche etwas abschauen, wie rasch und unproblematisch so ein Projekt für die Allgemeinheit gelingen kann.“ Auch die Besucher zeigten sich begeistert, was in so kurzer Zeit alles möglich ist.

Nach der Arbeit ist allerdings vor der Arbeit. Nun muss nämlich noch eine Projektmappe erstellt und das Projekt vor einer Jury präsentiert werden, die die Umsetzung bewertet.