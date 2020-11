Milch am Herd vergessen: Mädchen schlug Alarm .

Zu einem Zimmerbrand in Groß-Siegharts wurde die Freiwillige Feuerwehr Groß Siegharts am Dienstagnachmittag alarmiert. Durch einen am Herd stehen gelassenen Topf kam es zur Rauchentwicklung und die dafür vorgesehenen Rauchmelder schlugen Alarm.