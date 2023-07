Kautzen: Altes Instrument, neu interpretiert

Rund 50 Zithern werden derzeit im Heimatmuseum in Kautzen gezeigt. Die Eröffnung der Ausstellung fand am 22. Juli statt. Musikalisch umrahmt wurde sie von Lisa Drattner und Andreas Desch.

Das älteste Modell der Ausstellung stammt aus dem Jahr 1843. Die Instrumente sind Zeugnis über die Entstehung der modernen Zither bis zur Gegenwart. Weiters sind auch historische Noten und Lehrwerke zu sehen, die das Zitherspiel in Österreich und Tschechien dokumentieren. „Eine frühe Form der Zither wurde auch bereits in der Bibel erwähnt“, erklärte Fritz Desch mit seiner ihm eigenen Begeisterung für das Instrument.

Fritz Desch ist es auch, der im Jahr 2004 gemeinsam mit Willi Neubauerdie Zitherseminare ins Leben gerufen hat, die sich mittlerweile großer Beliebtheit erfreuen und auch die grenzüberschreitendenden Kontakte bereichern. Mehr als die Hälfte aller ausgestellten Zithern wurden von Fritz Desch persönlich repariert. „Es ist weniger die optische Schönheit, die es gilt wiederherzustellen. Wichtig ist, dass der Klang der Zithern wieder erstrahlt“, leuchten die Augen des Musikers.

Kein verstaubtes Museum

Bürgermeister Manfred Wühl dankte für die „besondere Ausstellung“ und die Mühe, die Fritz Desch in die Revitalisierung der alten Musikinstrumente setzt. „Es ist schön, dass unser Museum nicht nur eine verstaubte Sammlung von Gegenständen ist, sondern dass Geschichte und Handwerk hier auch wirklich noch lebt.“

Wer nicht nur die sehenswerte Ausstellung sehen möchte, sondern auch den vielfältigen Klang der Zithern hören will, der hat am Sonntag, 6. August, um 10.30 Uhr bei einer Matinee mit Angelika Derkits und Andreas Voit (Eigenkompositionen und steirische Volksmusik) sowie bei der Finissage am 3. September, ebenfalls um 10.30 Uhr mit Monika Kutter und Astrid Hofmann (Jazz und alte Wiener Musik) Gelegenheit. Das Museum ist an Sonn- und Feiertagen, jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Abschlusskonzert des 17. Zitherseminars findet am Freitag, 4. August, um 20 Uhr, in der Volksschule Reingers statt.