W.E.B Firmenzentrale in Pfaffenschlag wird erweitert: Arbeiten im Gang

Der Neubau auf dem Firmenareal der W.E.B schließt an das 2019 eröffnete Bürogebäude an. Insgesamt kommen knapp 1.100 Quadratmeter Nutzfläche hinzu – diese verteilen sich auf vier Geschoße. Im Erdgeschoß und im 1. Obergeschoß entstehen 14 Büros mit insgesamt bis zu 56 Arbeitsplätzen. Das 2. Obergeschoß wird sechs Besprechungszimmer beherbergen, die mit mobilen Wänden ausgestattet sind und bei Bedarf schnell und unkompliziert vergrößert werden können. Die Geschoße sind in Zukunft zudem mit einem Lift erreichbar, sodass auch die Barrierefreiheit gegeben ist.

Aufmerksamen Passanten wird vielleicht schon aufgefallen sein, dass die Bauarbeiten bereits voll im Gange sind. Ein wichtiger Meilenstein wird die Dachgleiche sein, die für Anfang Oktober 2023 datiert ist. Von da an dauert es nicht mehr allzu lange, bis die ersten Mitarbeiter ihre Büros beziehen können – Anfang 2024 sollen die neuen Räumlichkeiten für die Mitarbeiter bereitstehen. Die gesamte Baustelle wird nach aktuellem Bauplan bereits im Frühjahr 2024 und damit knapp ein Jahr nach Baubeginn abgeschlossen sein.

Von 123 auf 169 Mitarbeiter seit 2019

In den letzten Jahren ist die W.E.B zum Garanten für regionale Arbeitsplätze im Waldviertel geworden. Dies erfordert natürlich Platz für die Mitarbeiter – und dieser wurde in letzter Zeit bereits knapp, obwohl erst 2019 der letzte Zubau abgeschlossen wurde. Seitdem hat sich jedoch viel bei der W.E.B getan: Die Anzahl der Mitarbeiter in Österreich stieg im Zeitraum von Ende 2019 bis Ende 2022 von 123 auf 152 – aktuell beschäftigt die W.E.B sogar bereits 169 Menschen in Österreich. Der Großteil davon hat seinen täglichen Arbeitsplatz in der W.E.B-Zentrale in Pfaffenschlag, die mit diesem Wachstum einfach zu klein geworden ist. Die Schaffung von neuen Büroarbeitsplätzen ist die logische Konsequenz.