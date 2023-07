Waidhofen-Land schloss Vorvertrag mit W.E.B Windenergie

Klimaticket. Zwei Klimaticktes zum Preis von je 860 Euro wurden angekauft. Diese können beim Gemeindeamt entliehen werden.

Grundangelegenheiten. In der KG Wiederfeld wurde eine Teilfläche des Gemeindewaldes im Ausmaß von 3.958 m² an Franz Fasching, Wiederfeld, zum Preis von 5.343,30 Euro verkauft. Ein Bauplatz in der Katastralgemeinde Vestenpoppen im Ausmaß von 1.100 m² wurde an Michael Waller und Alexandra Zlabinger zum Preis von 23.100 Euro verkauft. In Brunn, nördlich der neuen Siedlungsstraße, sollen drei Bauplätze entstehen. Es wurde ein Grundsatzbeschluss gefasst, einen durch die Gemeinde anzukaufen.

Pfingstsammlung. Die Gemeinde gewährt eine Spende im Rahmen der Pfingstsammlung. 150 Euro kommen bedürftigen Kindern des Bezirkes im Rahmen dieser Aktion zu Gute.

Reitverein. Dem im Frühjahr 2023 in Götzweis gegründeten Reitverein wurde im Zuge der Vereinsgründung eine Subvention von 100 Euro gewährt.