Visionen für das Jahr 2050

Die Entwicklung von seinem Heimatort Kautzen, ist das Thema der Masterarbeit von Architekturstudent Benjamin Altrichter. Aus diesem Grund hat er im Museum Kautzen eine Zukunftswerkstatt eingerichtet. Der Galerieraum ist von Jänner bis Juli zu fixen Zeiten geöffnet. Interessierte Bewohner von Kautzen und Umgebung sind zum Mitgestalten und Mitreden eingeladen. Die erste Sonderausstellung zeigt eine Zwischenbilanz der Zukunftswerkstatt. Ein Real-Labor als Entwicklungsstrategie für ländliche Räume soll neuen Wind nach Kautzen bringen. Durch diverse Workshops und Veranstaltungen wird ortsspezifisches Wissen in Erfahrung gebracht, welches als Grundlage einer Zukunftsvision für das Jahr 2050 dient. „Ziel ist es auch die Menschen wieder zu motivieren sich mehr im Gemeindeleben zu engagieren, denn je bewusster Menschen ihre gebaute Umwelt wahrnehmen, desto eher bringen sie sich ein, identifizieren sich mit ihrem Ort und stärken ihr Heimatgefühl“, erklärt Benjamin Altrichter.

Bürgermeister Manfred Wühl erwähnte in seiner Ansprache, dass ein Blick von Außen immer gut sei. Er betonte jedoch, dass die Gemeinde stets bemüht sei, einen lebenswerten Ort zu schaffen. Wichtig sei jedoch, dass jeder Bewohner seinen Beitrag dazu leiste. Denn jeder habe es in der Hand, ob er einen Nahversorger oder ein Gasthaus im Ort besuche. Die Gemeinde schaffe Rahmenbedingungen, doch diese müssen auch angenommen werden. Es liege auch in der Entscheidung von Eigentümern, ob man Grundstücke für Häuser oder Betriebserweiterungen verkaufe oder nicht. Diverse Ideen für die Zukunft seien schnell aufgeschrieben, die Umsetzung sei wesentlich schwieriger, denn dazu bräuchte es auch die entsprechenden Leute.

Nachdem vor kurzem überraschender Weise das Gasthaus im Ort geschlossen hat, stellte sich die Aktivierung des Hauptplatzes als eines der dringlichsten Themen heraus. Ideen für den Hauptplatz wären beispielsweise ein Regionalladen, Betreutes und Junges Wohnen, ein autofreier und begrünter Platz, ein Caféhaus statt einem herkömmlichen Wirtshaus oder ein Treffpunkt ohne Konsumzwang. Als sonstige Ideen für den Ort gab es unter anderem einen Co-Working-Space, Energiegemeinschaften, Mitfahrbörse, Kinderbetreuung, Kinder- und Jugendevents und einen Raum für Jugendliche.

Bei der Eröffnung der Ausstellung wurde auch die neue Obfrau des Museumsvereins vorgestellt. Gerda Kohlmayr übergab nach vier Jahren das Amt an Margit Zollitsch. Die gebürtige Linzerin lebt seit zirka drei Jahren in Kautzen, arbeitete im Marketing und hat schon einige Ideen für das künftige Programm im Museum.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.