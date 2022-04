Raabs: Junge Uni findet wieder statt

Werbung

Im Sommer wird in Raabs bereits zum 13. Mal die Junge Uni Waldviertel-Vysočina stattfinden. An der grenzüberschreitenden Jugenduniversität von Niederösterreich und der tschechischen Region Vysočina werden auch heuer wieder an die 100 Schüler im Alter von elf bis 14 Jahren die einzigartige Gelegenheit haben, abseits einer großen Universitätsstadt Universitätsluft zu schnuppern. Das Thema 2022 ist „Meine bunte Welt“.

„Wir wollen auch heuer wieder in die spannende Welt der Wissenschaft und Forschung eintauchen. Es erwarten euch spannende Vorlesungen und Workshops aus Technik, Nuklearmedizin, Physik, Medizin, Geschichte, Kochen, Wetter, Internet, Kunst und vieles mehr. Natürlich darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen, und deshalb wird ein buntes Programm angeboten, vom Schwimmen über einen bunten Abend mit Lagefeuer oder Hockey spielen bis zur Jungen Uni-Disco“, erklärt Hana Happl vom Organisatorenteam. Das Camp wird als Tagescamp oder als Camp mit Übernachtung angeboten. Dolmetscher stehen zur Verfügung.

Termin: 7. bis 12. August. Anmeldungen sind unter Tel. 0664/ 3436913, office@jungeuni-waldviertel.at möglich. Informationen: http://www.jungeuni-waldviertel.at

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.