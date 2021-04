Das größte Spannungsfeld der Gemeindezusammenlegungen brachte 1972 die Vereinigung von Ludweis und Aigen. Das schlägt sich unter anderem auch im Doppelnamen nieder: Im Bezirk Waidhofen ist die Gemeinde damit einzigartig. Die gegenseitige Annäherung zog sich denkbar lange hin. „Es war eine schwere Geburt, die auch heute noch viel Konfliktpotenzial bietet“ , erzählt der langjährige Amtsleiter Friedrich Kadernoschka. Nicht ohne Grund hätte Heimatforscher und Ehrenbürger Herbert Loskott die Vereinigung als „Zwangsehe“ bezeichnet.

Im Zuge der Umstrukturierungen bemühte man sich um eine Vergrößerung des eigenen Gemeindegebiets. Drösiedl, Blumau und Ödt gingen zu Ludweis. Aigen holte dagegen Radl und Kollmitzgraben ins Boot. Nur beim Zusammenschluss von Aigen und Ludweis fand man keine Lösung. In Ludweis saß mit Bürgermeister Franz Rabl ein Landtagsabgeordneter, der mit seiner Gemeinde im Mittelpunkt die Grundlagen für den Zusammenschluss schaffen wollte. Eine bedingungslose Vereinigung lehnte Aigen jedoch ab und stellte selbst Bedingungen. So hätte nach Auffassung des Aigener Gemeinderates seine Gemeinde im Mittelpunkt stehen sollen. Aigen sei die wirtschaftlich stärkere Gemeinde, habe mit Amtshaus, Pfarrheim und Volksschule mehr zu bieten, war die Antwort. Da kein Konsens gefunden werden konnte, mussten die beiden Gemeinden per Kommunalstrukturgesetz zu ihrem Glück gezwungen werden.

Dass der Zusammenschluss nicht ganz freiwillig war, merkte man noch lange danach. „Es gab nach der Zusammenlegung die Begriffe drinnen und draußen“ ,schildert der heutige Bürgermeister Hermann Wistrcil, selbst aus Aigen stammend. „Draußen, das waren für meine Eltern und Großeltern immer Ludweis und Blumau.“

Die anfänglichen Differenzen und Ressentiments sind heute großteils abgelegt, doch der Erhalt der Zusammengehörigkeit ist noch immer keine leichte Aufgabe. „Es wurde schrittweise besser, als es nur mehr einen gemeinsamen Kindergarten und eine Volksschule gab“, schildert Friedrich Kadernoschka. Nach der Volksschule ging es aber trotzdem wieder in alle Himmelsrichtungen. Die Gemeinde liegt im Einzugsgebiet von drei Schulsprengeln: Raabs, Groß Siegharts und Irnfritz. „Das ist kontraproduktiv, wenn man die Jugend an die Gemeinde binden will“, meint auch Wistrcil.

Umständlich sei zudem, dass die Gemeinde drei Pfarren hat, wodurch sich auch aufgeteilte Erstkommunionsfeiern und ein manchmal überforderter Musikverein ergeben. Die Begleitung von gleichzeitig drei Messen ist dann doch zu viel. In anderen Bereichen sei die Einheit gut gelungen. Als Paradebeispiel gelte der Tennisverein Aigen. „Das war einer der ersten Bereiche, in denen wir diese inneren Grenzen richtig überwinden konnten und sich Leute aus der gesamten Gemeinde beteiligten“, betont Wistrcil. „Draußen“ oder „drinnen“– das war dort passé.