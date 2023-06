Optimismus im Fokus der Waldviertel Akademie

Wolfgang Petritsch, Judith Kohlenberger und Vedran Dzihic diskutierten am 12. Juni im Saal der Raiffeisenbank in Waidhofen unter der Moderation von Inge Winder. Der Optimismus, der auch das Jahresthema der Waldviertel Akademie ist, spielte eine zentrale Rolle. Aktuellen Ereignisse und Geschehnisse wurden thematisiert.

Judith Kohlenberger ist Kulturwissenschafterin am Institut für Sozialpolitik an der Wirtschaftsuniversität Wien und beschäftigt sich mit dem Thema Flucht. Sie bezeichnet sich selbst als Zweckoptimistin und hob als Leuchtturm der Zivilgesellschaft das Frauenwahlrecht hervor. Sie betonte, dass man Krisen im Nachhinein selten missen möchte, da dadurch vieles entstehen könne.

Vedran Dzihic stammt aus Bosnien und Herzegowina ab und kam zu Beginn des Krieges in seiner Jugend nach Österreich. Er berichtete, einen Flashback an die Erinnerungen an den Jugoslawien-Krieg zu haben, wenn er die aktuellen Bilder des Ukraine-Krieges sieht. Dzihic brachte näher, dass momentan eine objektive Demokratieermüdung stattfinde und dies eine zentrale Baustelle darstelle.

Der Diplomat und Präsident des Österreichischen Instituts für Internationale Politik, Wolfgang Petritsch, teilte mit, dass die Zukunft immer unsicher sei und wenn es den Menschen besser gehe, diese auch optimistischer seien. Kritisch merkte er an, dass kein gesellschaftlicher Konsens beim Klimathema in Österreich herrsche und in Wien 30 Prozent der wohnhaften Menschen nicht wahlberechtigt sind.

Die Moderatorin Inge Winder motivierte das Publikum dazu, Fragen zu stellen und nach einer regen Diskussion konnte man sich auch im Anschluss noch mit den Referenten austauschen. Die Veranstaltung fand mit Unterstützung der Raiffeisenbank, der Stadtgemeinde Waidhofen und des Landes Niederösterreich statt.