Postbasis nun offiziell eröffnet

Karl Wilfing, Präsident des Niederösterreichischen Landtages, besuchte die Postbasis in Waidhofen, die im Vorjahr ihren Betrieb aufgenommen hat. Gemeinsam mit Bürgermeister Josef Ramharter und Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, besichtigte er die Filiale.

Der neue Zustellstandort in Waidhofen hat eine Nutzfläche von rund 1.700 m². Die 54 Mitarbeitersortieren und stellen pro Tag bis zu 1.900 Pakete, sowie Briefe und Werbesendungen zu. Die bisherige Zustellbasis in Groß-Siegharts wurde durch den Neubau abgelöst, umliegende Standorte werden entlastet.

Die neue Postbasis ist nach einem modularen Design aufgebaut, wodurch in Zukunft flexibel auf geänderte Anforderungen reagiert werden kann. Im Sinne der Nachhaltigkeit wurde die Postbasis außerdem mit der notwendigen Infrastruktur für einen vollständigen E-Fuhrpark ausgestattet, damit die Zustellung in Zukunft komplett CO2-frei erfolgen kann. Über 20 E-Fahrzeuge sind bereits im Einsatz, der Austausch der übrigen Fahrzeuge erfolgt laufend. Die ersten E-Fahrzeuge sind bereits in Betrieb. Zusätzlich wurde die Dachkonstruktion für eine Photovoltaikanlage vorbereitet.

Seit drei Generationen bei der Post

Eine Besonderheit in Waidhofen ist die neue Standortleiterin, Tanja Paulik. Schon ihre Großeltern waren Zusteller und betrieben 1910 die erste Poststelle in Goggitsch in Niederösterreich, auch Pauliks Mutter trat als Zustellerin in die Fußstapfen der Eltern. Und die nächste Generation rückt bereits nach: Pauliks Tochter macht gerade eine Lehre in einer Postfiliale.