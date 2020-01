Die 17-jährige Katharina Buchmayer entschied sich kurz vor dem Jahreswechsel dazu, die Wehr aktiv zu unterstützen. Motiviert wurde sich durch den Feuerwehreinsatz wegen eines Rauchmelderalarms am Waidhofner Hauptplatz am 28. Dezember, den sie live als Zuschauer beobachten konnte. Nach der Ausstattung mit der persönlichen Schutzausrüstung kann die Einschulung an den Einsatzfahrzeugen und Ausrüstungen in den nächsten Wochen bereits beginnen.

FF Waidhofen Kommandant Christian Bartl heißt Lucas Wais als neues Feuerwehrmitglied willkommen.

Am ersten Tag des neuen Jahres folgte Lucas Wais als neues Feuerwehrmitglied. Der 15-Jährige war bereits von 2016 bis 2017 in der Feuerwehrjugend Dobersberg und konnte dort seine ersten Feuerwehrerfahrungen sammeln.

Jetzt hat sich Lucas dazu entschlossen in den Aktivstand der Feuerwehr Waidhofen einzutreten. Feuerwehrkommandant Christian Bartl gratulierte dem neuen Feuerwehrmitglied recht herzlich zu dieser wichtigen Entscheidung. Die Ausstattung mit der persönlichen Schutzausrüstung und die Übergabe des Feuerwehrpagers konnte bereits durchgeführt werden und daher steht der Einschulung an den Einsatzfahrzeugen und Ausrüstungen nichts mehr im Wege.