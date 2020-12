Nicht überall werden die im Jänner 2021 anstehenden Feuerwehrwahlen wie gewohnt stattfinden können: Denn die Corona-Auflagen sind auch hier zu beachten.

Versammlungen mit dutzenden Mitgliedern auf engem Raum im Feuerwehrhaus kann und darf es diesmal nicht geben – stattdessen ist entweder ein geeignetes Ausweichquartier mit mehr Platz zu wählen oder auf ein Wahlsystem mit einzelner Stimmabgabe zu wechseln.

Zwei Varianten ausgearbeitet. „Es wurden zwei Wahlleitfäden erstellt, nach denen die Feuerwehren in Abstimmung mit dem jeweiligen Bürgermeister vorgehen müssen“, erklärt Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger. Grundsätzlich haben die Wahlen auf Feuerwehrebene zwischen 1. und 31. Jänner 2021 stattzufinden.

Wahlversammlung nur unter Einhaltung der Covid-Maßnahmen. Der Bürgermeister lädt dazu ein. Eine Variante ist eine Wahlversammlung in der Form, wie sie bisher durchgeführt wurde. Dies kann im Feuerwehrhaus, einem Gasthaus (sofern die Covid-Vorgaben dessen Öffnung erlauben) oder einem öffentlichen Saal als Wahllokal erfolgen – allerdings nur dann, wenn dort alle Vorschriften der Bundesregierung zum Thema Covid eingehalten werden können, also etwa Abstandsregeln, Maskenpflicht oder Personenhöchstgrenzen.

Mehr Platz nötig: Gemeindesaal statt Feuerwehrhaus. In der Praxis kann dies bedeuten, dass die Wahlversammlung nicht im dafür zu kleinen Feuerwehrhaus stattfinden kann, sondern die Wehr in einen Gemeindesaal oder eine vergleichbare größere Räumlichkeit ausweichen muss. Dies wurde und wird auch bei Gemeinderatssitzungen so praktiziert, für die anstelle des Sitzungssaals Veranstaltungssäle mit in entsprechendem Abstand aufgestellten Sitzplätzen genutzt werden.

„Wenn kein geeigneter Saal gefunden werden kann, dann gibt es für den Bürgermeister auch die Möglichkeit, zu einem Wahlsystem zu wechseln, bei dem die Wahlberechtigten vor einer Wahlleitung einzeln die Stimmen zu einem vorgegebenen Zeitpunkt abgeben können“, nennt Damberger die Alternative. Dies wäre dann vergleichbar mit der Vorgehensweise bei einer Gemeinderatswahl.

Bürgermeister entscheidet über Wahl des Systems. Die Entscheidung, welches System gewählt wird, obliegt dem Bürgermeister. Neu ist diesmal, dass die jeweiligen Feuerwehren eine Woche vor dem Wahltermin den Wahlvorschlag dem Bürgermeister bekanntgeben müssen.

Auf Unterabschnitts-, Abschnitts- und Bezirksebene finden die Wahlen am Sonntag, 21. Februar statt. „Nach derzeitiger Einschätzung ist eine Wahlversammlung in der Sporthalle in Waidhofen geplant. Anlassbezogen wird man auf die dann geltenden Covid-Bestimmungen achten müssen“, kündigt Damberger an.