Im ganzen Bezirk wird wieder fleißig geradelt. Gerade nach dem Lockdown ist der Drang nach Aktivitäten im Freien groß. Nicht ganz ungefährlich ist das Rad- und Motorradfahren aber bekanntlich nicht. Die Unfallzahlen mit einspurigen Gefährten stiegen schon im vergangenen Jahr an. Wie sieht die Lage in Waidhofen aus?

Unfälle im "überschaubaren Bereich"

„Statistisch gesehen kann man nicht sagen, dass es bei uns jetzt mehr Unfälle mit Motorrädern und Fahrrädern gibt“, erzählt Bezirkspolizeikommandant Paul Palisek. Die Unfallzahlen seien auch in den vergangenen Jahren immer „im überschaubaren Bereich gewesen“. „Natürlich muss man aber mit den Lockerungen jetzt davon ausgehen, dass Unfälle wieder häufiger vorkommen“, meint Palisek.

Zum Thema Sicherheit sind die Maßnahmen klar. „Immer defensiv und vorausschauend fahren. Man muss mit den Fehlern der anderen Verkehrsteilnehmern rechnen“, sagt der Polizeikommandant. Ein Helm sollte zudem selbstverständlich sein. Nie schaden könne auch gut sichtbare Kleidung.

Schmidt: "Viele glauben, Radfahren ist genauso ungefährlich wie zu Fuß gehen"

Für den Raabser Notarzt Karlheinz Schmidt gab es heuer noch keine größeren Einsätze aufgrund von Unfällen mit Zweirädern. „Wir wissen aber natürlich nicht, was noch in Zukunft ist. Es ist schon auffällig, dass aktuell sehr viele Menschen mit dem Rad unterwegs sind“, meint Schmidt. Ein großes Problem, das er dabei oft bemerkt: Viele sind ohne Helm unterwegs. „Anscheinend glauben viele, dass Radfahren genauso ungefährlich ist wie zu Fuß zu gehen“, meint Schmidt.

Motorradfahrer seien dagegen so gut wie alle mit Helm und auch Schutzkleidung unterwegs. Beim Fahrrad bleibt dann doch nur der Helm als zuverlässiger Schutz. „Der Kopfschutz sollte eigentlich für alle Altersklassen verpflichtend sein“, betont Schmidt. Gerade Kopfverletzungen seien nämlich bei Stürzen besonders häufig. Nur logisch, dass der Kopf beim Radfahren besonderen Schutz braucht.

„Daneben sind auch Verletzungen der oberen Extremitäten häufig. Dazu gehören unter anderem Arm- oder Schlüsselbeinbrüche und auch Abschürfungen“, erklärt Schmidt. Bei Motorradunfällen würden die Verletzungen stark mit der Geschwindigkeit zusammenhängen. Dabei gehen die Verletzungen von den eben erwähnten bis hin zum Polytrauma und anderen schwersten Verletzungen.

Mit Abstand auch sicher unterwegs

Das Thema Sicherheit beschäftigt auch Fahrradvereine. Wenn man jede Woche mit dem Rad unterwegs ist, versucht man, das Sturzrisiko möglichst gering zu halten. Auch in der Gruppe zu fahren will gelernt sein. „Wir versuchen, immer genügend Abstand zu halten, auch damit Autofahrer sicher überholen können“, erzählt Alfred Gabler, der Obmann des Radclub Falke aus Kautzen.

Für die Sicherheit der Radfahrer gibt es zudem einiges an Ausrüstung. „Bei uns fährt niemand ohne Helm und Handschuhe. Dazu haben wir helle Dressen und manche auch noch reflektierende Streifen, um besser gesehen zu werden“, schildert Gabler. Ein Licht am Rad sei auch ein wichtiger Teil der Ausrüstung, bevor es an die Ausfahrt geht. „Es kann ja passieren, dass man in die Dunkelheit gerät.“ Jeden Dienstag fährt der Radclub zum Training aus, manche Fahrer auch mit einer Radgruppe aus Dobersberg. In den vergangenen zehn Jahren gab es keinen schweren Unfall.

Vor rund zehn Jahren verunglückte ein Club-Mitglied allerdings tödlich. „Er ist einem Kind ausgewichen und zu Sturz gekommen. Obwohl er einen Helm trug, ist er leider gestorben“, erzählt Gabler. Trotz aller Vorsicht lässt sich das Risiko nicht komplett abschalten. Passieren kann auch unverschuldet immer etwas.