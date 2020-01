Im Landesausstellungsjahr 2009 waren knapp 36.000 Nächtigungen zu verzeichnen, in den Jahren zuvor waren es immer um die 20.000.

Mehrere Faktoren sind aus der Sicht von Bürgermeister Rudolf Mayer (ÖVP) für die neuerlich ausgezeichneten Zahlen ausschlaggebend: „Erstens bieten die Beherbergungs- und Tourismusbetriebe hervorragende Qualität, andererseits verfügt Raabs auch über eine ausgezeichnete Infrastruktur, die mit Unterstützung des Landes NÖ aufgebaut wurde und ständig ‚upgedatet‘ wird - wie das jüngste Projekt im JUFA Waldviertel zeigt“, fasst Mayer zusammen. „Zusätzlich ist der Radweg „Thayarunde“ eine „Erfolgsstory“, die über Monate hinweg für volle „Schanigärten“ am Raabser Hauptplatz sorgt“, fügt Mayer hinzu.

Mögliche Gründe, warum das vorjährige Gesamtergebnis nicht ganz erreicht wurde, könnte unter anderem daran liegen, dass im Vorjahr in der Nachbargemeinde Groß Siegharts die Ballon-WM abgehalten wurde, die zusätzliche Gäste in die Region brachte. Außerdem seien in der Zwischenzeit im Bezirk Waidhofen andernorts zusätzliche Bettenkapazitäten geschaffen worden, die Gäste von Raabs abgezogen haben könnten.

„Insgesamt entwickelt sich nicht nur unsere Gemeinde, sondern die gesamte Region touristisch sehr gut weiter und das freut mich“, zeigt sich Mayer zufrieden.