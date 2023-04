Waidhofen/Thaya: Zufahrt über Mitterweg ist bis Mai gesperrt

Im Zuge dieses Bauvorhabens werden auch die bestehende Fahrbahn und der bestehende Gehsteig im Mitterweg erneuert. Betroffen ist ein 105 Meter langer Abschnitt von der Kreuzung mit der Thayaparkstraße bis vor der Kreuzung mit der Bahnhofstraße. Rund 400 Kubikmeter Material werden abgetragen, und rund 700 Quadratmeter neue Asphaltfläche aufgebracht. Außerdem werden neue Leistensteine auf 160 Laufmetern Länge verlegt.

Der Baustart erfolgte am 27. März. Bei der Terminplanung wurde so gut wie möglich die für Mitte Mai geplante offizielle Eröffnung des angrenzenden neuen Motels (die NÖN berichtete in der Vorwoche) berücksichtigt.

EKZ und Betriebsgebiet: Zufahrt über Brunnerstraße

Sofern die Witterung mitspielt und es keine sonstigen unvorhersehbaren Verzögerungen gibt, wird bis Anfang Mai die Herstellung des Geh- und Radweges inklusive Asphaltierung im Bereich der Motel-Grundstücksgrenze erfolgen, ebenso das Setzen der gesamten Leistensteine, sowie die Herstellung des Unterbaus für die Fahrbahn den Bestandsgehsteiges erfolgen. Zum Schluss werden im Bereich der Grundstücksgrenzen zur Eisen Roth Handels-GmbH die Asphaltierungs- und Restarbeiten abgeschlossen. Das Bauende ist für Mitte Mai geplant.

Während der Arbeiten wird die Zufahrt zum Lagerhaus-Markt und zum Einkaufszentrum Thayapark über den Mitterweg gesperrt bleiben. Lagerhaus und EKZ sind wie gewohnt über die Brunnerstraße und den Kreisverkehr erreichbar, ebenso das Betriebsgebiet Nord-West. Das Feuerwehrhaus ist über die Heidenreichsteinerstraße und die Südtiroler Straße von der Stadt ereichbar.

