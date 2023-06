Pächter für Groß-Sieghartser Waldbad gesucht: Gemeinde macht Angebot

Eine erste Ausschreibung hatte zwar sechs Interessenten zu Tage gefördert, von denen zwei in die nähere Auswahl kamen. „Wir haben mit den beiden gesprochen, gescheitert ist es letztlich am fehlenden Personal“, resümiert Bürgermeister Ulrich Achleitner (ÖVP). Dabei würde die Stadtgemeinde ein großzügiges Angebot machen: „Wir verlangen im ersten Jahr keine Pacht, und übernehmen als Gemeinde auch die Betriebskosten“, verspricht Achleitner.

Waldbad wurde generalüberholt

Die Gemeinde hat die Anlage im Frühjahr extra auf Vordermann gebracht: Die Wasserrutsche wurde auf TÜV-Standard gebracht, der Sandstrand neu angelegt, die Sträucher, welche die Sicht auf den Nichtschwimmerbereich behinderten entfernt und beim Zugang zu den Umkleidekabinen anstelle des bisherigen Schotters Waschbeton-Platten verlegt. „Wir haben auch abgebrochene Kanten beseitigt und die schwimmende Insel hergerichtet, und den Beachvolleyballplatz auf Vordermann gebracht“, fügt Achleitner hinzu.

Kurzum: Das Waldbad wurde einer Generalüberholung unterzogen, und all die kleinen und größeren Mängel, die sich über die Jahre angesammelt haben, systematisch beseitigt. Das Einzige, was zum ungetrübten Badevergnügen noch fehlt, ist die Verpflegung durch einen Wirt vor Ort. Neben Getränken sollten einfache, schnelle Speisen angeboten werden. „Eine Haubenküche brauchen wir hier nicht, sondern typische Imbisse, wie man sie an einem Badenachmittag halt gerne isst“, betont Achleitner.

Das Waldbadcafé wurde nun zum zweiten Mal ausgeschrieben. „Wir hoffen, dass es diesmal gelingt, einen Pächter zu finden“, sagt der Bürgermeister. Angesichts des vor der Tür stehenden Sommers soll dies so schnell wie möglich gelingen.