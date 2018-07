Bei einem Tag der offenen Tür der Regionalmusikschule Waldviertel-Mitte herrschte reger Zulauf. Grund waren die Eröffnung der neuen Räumlichkeiten und Eis am Stiel.

Tag der offenen Tür: „Eiszeit“ in der Musikschule .

Die Regionalmusikschule Waldviertel-Mitte feierte am 27. Juni die Eröffnung der neuen Räume in der Zwettler Sportmittelschule.

Kulturstadträtin Andrea Wiesmüller begrüßte die vielen Gäste und verwies in ihrer Rede auf die Bedeutung von Musik: „Sie kann zwar nicht die Welt verändern, aber die Menschen.“ Die Stadträtin zitierte auch eine Studie, laut der Musik die Schlüsselkompetenzen und soziale Kompetenzen stärke.

63.000 Euro investierte die Stadtgemeinde in den Umbau der Musikschule. Nachdem die Bücherei bereits letztes Jahr auf den Neuen Markt übersiedelt war, richtete man aus den Räumlichkeiten insgesamt neun Unterrichtsräume her. Jeder Raum besitzt eine Akkustikdecke, die an die jeweile Instrumentengruppe darin angepasst ist.

Obwohl der Umbau bereits letztes Jahr fast abgeschlossen war, wurde erst vor kurzem die Behindertenrampe und die Glasfassade im Inneren fertig. „Gemeinsam mit der Tatsache, dass heute viele Gäste wegen der Zeugnisverteilung da sind, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe“, freute sich Musikschulleiter Alexander Kastner über den tollen Besuch. Als kleine Überraschung gab es im Anschluss an den Festakt ein Eis für jeden Schüler.

500 Schüler lernen aktuell ein Instrument

Kastner freute sich gemeinsam mit Bezirkshauptmann Michael Widermann über den enormen Zulauf der Schule: „Die Musikschule ist ein unerschöpfliches Reservoir von Kindern, die später die Tradition der Musikkapellen aufrecht erhalten“, so Widermann.

Bürgermeister Herbert Prinz schloss sich den Dankesworten an das gesamte Team der Regionalmusikschule Waldviertel-Mitte an und meinte augenzwinkernd: „Im Eiswagen ist der Strom ausgefallen, ich halte mich deshalb kurz.“

Er strich die Gründung der Regionalmusikschule 2013 mit den fünf Gemeinden des Verbandsgebietes (Großgöttfritz, Waldhausen, Rastenfeld, Schweiggers und Zwettl) als einen Meilenstein heraus. Insgesamt lehren aktuell 30 Lehrer rund 500 Schülern ein oder mehrere Instrumente. Über die Hälfte der Schüler geht in die Musikschule in Zwettl.

Während des Festaktes zeigten vier von ihnen ihr Können: Die Geigerinnen Verena Maria Schnabl, Elisabeth Hietler und Sophie Pauer trugen „Jubilate Deo“ vor und Valentina Dangl spielte am Klavier.