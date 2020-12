Zwischenstand: Sechs von 3.800 Tests waren positiv .

3.800 Covid-Antigen-Schnelltests wurden im Bezirk Waidhofen von Samstagmorgen bis 19 Uhr durchgeführt. Sechs davon waren positiv. Vier der positiven Tests wurden in Waidhofen bzw. Waidhofen-Land (die Auswertung erfolgt nach Postleitzahlen!) registriert, einer in Vitis und einer in Karlstein.