Ein warmer Sommertag im Jahr 1992. Am Plan: das Pfarrfest in Gmünd-Stadt. Der Auftrag: „Geh bitte hin und mach ein Foto.“ Die Laufbahn für den damals 17-jährigen Daniel Lohninger bei der NÖN begann im Zuge eines Ferialpraktikums genauso wie unzählige weitere Karrieren bei der erfolgreichsten Zeitung des Landes: mit einem Sprung ins kalte Wasser.

Schauen, was rauskommt

Ohne starre Vorgaben unter die Leute gehen und schauen, was rauskommt, das ist ein Erfolgsrezept der NÖN, weil es beiderlei beinhaltet: das notwendige Maß an Flexibilität in einer nie berechenbaren Branche ebenso wie den direkten Kontakt zu jenen, über die berichtet wird.

„Das hat mich schon als 17-Jährigen fasziniert“, sagt der Gmünder heute, der seinen im Alter von zwölf Jahren gefassten Berufswunsch im Journalismus tatsächlich umsetzen konnte.

„Journalismus ist ein Handwerk und nichts Hochakademisches.“ NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger

Lohninger ist jetzt neben dem Mostviertler Walter Fahrnberger einer von zwei NÖN-Chefredakteuren, er ist für 70 angestellte und 600 freie Journalisten in 28 Lokalausgaben verantwortlich. Die Professionalität in der täglichen Arbeit und der Anspruch der Leser an die NÖN seien nicht mehr mit seinen Anfangstagen vergleichbar, sagt er. Der Grundton sei aber gleich: „Die NÖN lebt inhaltlich weniger von großen Pressekonferenzen als davon, dass ihre Mitarbeiter dort, wo sie leben, mit den vorhandenen Mitteln arbeiten.“ Der lokale Mitarbeiter werde vor Ort deshalb oft unabhängig vom Namen des Chefs als „die NÖN“ wahrgenommen.

So nah, und doch so fern

Wie intensiv diese NÖN mit den jeweiligen lokalen Identitäten und Gegebenheiten verknüpft ist, spürte Daniel Lohninger ebenfalls schon als Jugendlicher. 1993 absolvierte er ein zweites Praktikum, 1994 war er freier Mitarbeiter in Gmünd und im Nachbarbezirk Waidhofen. „So homogen das Waldviertel ist, im Detail trennen die Bezirke aufgrund völlig unterschiedlicher Sozialstrukturen fast Welten“, analysiert er: „Diese lokalen Unterschiede sind bei uns besser als in jedem anderen Medium darstellbar. Das ist die große Stärke der NÖN.“

Der Leitfaden durchs Studium

Die Arbeit für zwei Bezirksausgaben habe ihm zudem die Augen für unterschiedlichste journalistische Herangehensweisen geöffnet. Die Uni-Zeit – 1999 schloss er das Diplom-, 2003 das Doktoratsstudium ab – finanzierte er bereits durch seinen Job als Hauptmitarbeiter für Gmünd und Waidhofen.

Oft kam er deshalb nur der Arbeit wegen aus Wien heim (einmal im Fasching für 14 Termine an einem Tag), dafür konnte er die graue Theorie mit der gelebten Praxis verknüpfen. „Das Studium ist der Überbau. Im journalistischen Alltag zählt dann aber nur, was praktisch umsetzbar ist. Journalismus ist ein Handwerk und nichts Hochakademisches“, sagt Lohninger.

Der Urknall zum Start

Der August 2002 wird Daniel Lohninger in Erinnerung bleiben – trafen doch in einer Woche sein zehnjähriges NÖN-Jubiläum, sein Aufstieg zum Redaktionsleiter in Gmünd und jenes Ereignis zusammen, das als „Jahrtausendhochwasser“ in die Geschichte einging. Die Redaktion war wie der gesamte Bezirk tagelang im Ausnahmezustand.

Die Gmünder NÖN erschien angesichts der Tragweite der Katastrophe das erste und bisher einzige Mal mit eigenem Hochglanz-Außenheft. Sie handelte die Ereignisse auf etlichen Sonderseiten ab. Und dank des großen Personalreservoirs gab es mit Karin Pollak auch eine Mitarbeiterin, die selbst durch die Fluten tagelang von der Außenwelt abgeschnitten war – und die darüber in der NÖN aktuell berichtete.

„Wir haben mit dieser Ausgabe eine extrem hohe Leserzahl erreicht – viele Menschen wurden als begeisterte Leser gewonnen und blieben der NÖN treu“, blickt Lohninger zurück. Weitere zehn Jahre, die Gmünder NÖN hatte historische Höchststände bei Leserzahl, Anzeigenverkauf und Image erreicht, holte den Gmünder der Ruf der Landeshauptstadt ein.

Mehr als nur ein Job…

„Zweimal schlug ich das Angebot für die Übernahme der Zweigstellenleitung in St. Pölten aus. Beim Anruf des Herausgebers habe ich dann doch zugesagt“, blickt der heute 44-Jährige zurück. „Gmünd war und ist für mich mehr als ein Job, der Bezirk ist mir eine Herzensangelegenheit, und die Waldviertler identifizieren sich sehr stark mit der NÖN. Ich hätte kein Problem gehabt, wäre ich als Gmünder Redaktionsleiter in Pension gegangen“, meint er.

Daniel Lohninger kam 1992 als Ferialpraktikant zur NÖN, seit 2017 ist er neben Walter Fahrnberger NÖN-Chefredakteur. | NOEN

Der Wechsel zur St. Pöltner Zeitung, der „Mutter“ und dem Flaggschiff der NÖN, sei dennoch der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt gewesen. Er habe – bald auch Chef vom Dienst im Zentralraum inklusive Krems, Mariazeller Alpen und bis zur Wiener Stadtgrenze – rasch bemerkt, dass „die Grundprinzipien der NÖN hier genauso funktionieren wie in Gmünd. Wir müssen vor Ort bei Terminen sein, das Ohr nahe an der Bevölkerung haben, kritische und doch vertrauensvolle Beziehungen mit den wesentlichen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren pflegen.“

Vor allem schloss sich über den Umweg der Landeshauptstadt wieder der Kreis zum Waldviertel: In der Lokalredaktion am St. Pöltner Rathausplatz sind gleich sechs Regionalausgaben beheimatet. „Dort habe ich gesehen, wie wir intellektuell und handwerklich profitieren, wenn in einem Büro mehrere Lokalredaktionen zusammenarbeiten. Das kommt in erster Linie jenen zugute, auf die es ankommt – unseren Leserinnen und Lesern.“

Volle Kraft fürs Waldviertel!

Diese Erkenntnisse nahm er auch in die höchste Ebene der NÖ Nachrichten mit. Im Oktober 2017 wurde Daniel Lohninger landesweiter Chefredakteur-Stellvertreter, kurz darauf gemeinsam mit Walter Fahrnberger Chefredakteur der NÖN. Als solcher trieb er gemeinsam mit Fahrnberger, Geschäftsführer Fritz Dungl und Prokurist Georg Schröder den innovativsten Schritt des Blattes seit Jahrzehnten voran – die Entwicklung hochwertiger Produktionsstätten mit gebündeltem Know-how und technisch höchster Ausstattung an Laptop-Arbeitsplätzen.

Das Waldviertel wurde als Pilotregion auserkoren. Weil hier seit Jahren nicht in die Infrastruktur investiert worden sei, wie Lohninger betont: „Wir haben ins Waldviertel auf einen Schlag so viel wie zuvor in 50 Jahren investiert, haben in einer umkämpften Branche zwei zusätzliche Vollzeit-Stellen für Journalisten geschaffen.“

Schule des (Redakteurs-)Lebens

Seit 1992 hat sich nicht nur – einst im Journalismus unvorstellbar – der Zigarettenrauch in den Redaktionsstuben des Landes gelegt. Auch sonst ist kein Stein auf dem anderen geblieben in einer Branche, die wie kaum eine andere dem Wandel unterzogen ist.

Maschineschreiben, Arbeit in DOS-Systemen, Übermitteln mittels Modem in die Zentrale, die Fahrt des Redaktionsleiters mit gesammelten Seitenspiegeln auf Millimeterpapier zum Setzen, im Koffer die (oft selbst in der Dunkelkammer ausgearbeiteten) Fotos mit abgeklebten Rändern zur Druck-Aufbereitung, dann das Setzen, Lektorieren und Bebildern in St. Pölten – das alles war für Lohninger noch einige Jahre lang Alltag.

Dennoch erscheint es wie aus einem fernen Leben. Heute geschehen sämtliche Produktionsschritte bis zum Druck in der Redaktion. Besonders die Redaktionsleiter müssen Fertigkeiten auch weit abseits des Schreibens beherrschen. „Unsere Journalisten müssen die bestqualifizierten Journalisten sein“, betont Lohninger: „Sie müssen das Weltgeschehen, Vorgänge auf Bundes- und Landesebene und dazu die lokalen Zusammenhänge kennen – und all diese Ebenen auch bei sperrigen Themen zusammenführen können.“

Unter Fahrnberger und Lohninger wurden daher die Bemühungen um die Weiterbildung der Belegschaft auf eine neue Stufe gehoben. Ab März gibt es eine eigene NÖN-Akademie, die neben Workshops zum Erlernen und Verbessern des journalistischen Handwerks auch fachspezifische Seminare zu Rechtsfragen oder ethischen Standards beinhaltet. Immerhin sollen NÖN-Mitarbeiter nicht nur fachlich gut, sondern auch gewissen Werten und Normen verpflichtet sein. Denn die Art ihrer Berichterstattung wirkt unmittelbar auf die Entwicklung der Region ein, in der sie selbst leben – sie gestalten ihr eigenes Lebensumfeld aktiv mit.