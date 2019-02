Ein Viertel, vier Bezirke und vier mitten in diesen Bezirken eingebettete Bezirkshauptstädte: Wohin also den gemeinsamen Weg gehen, wenn eine ganze Region einfach keinen geografisch schön zentral gelegenen Ballungsraum als Mittelpunkt aufweist? Die NÖN suchte den kleinsten gemeinsamen Nenner – und der wurde im Vorjahr in der Marktgemeinde Vitis im Bezirk Waidhofen gefunden.

1150 erstmals urkundlich erwähnt, zählte Vitis im 18. und 19. Jahrhundert laut Gemeinde-Chroniken zu den bedeutendsten Märkten des Waldviertels und war lange Mittelpunkt des textilen Verlagswesens. Vitis und einige heutige Katastralgemeinden wurden 1899 nach der Gründung des Bezirkes Gmünd dem neuen Bezirk zugeteilt, Vitis selbst kam 1923 wieder zu Waidhofen. Die übrigen Orte blieben bis zur Gründung der Großgemeinde 1970-72 bei Gmünd.

Schnittpunkt zwischen drei Bezirken

Das Leben florierte immer schon entlang der Wegenetze durch die weite Welt, besonders an deren Schnittpunkten. Vitis ist der beste dieser Schnittpunkte im Waldviertel, liegt genau an der Kreuzung der hoch frequentierten internationalen Straßenverbindungen B2 zwischen Wien und Budweis sowie der B36 zwischen Telč-Iglau und Krems-St. Pölten.

In Vitis selbst stand in bester Lage unmittelbar an der B2 ein Objekt frei, das auch räumlich genau den Erfordernissen eines großen Produktionsstandortes für die vier NÖN-Ausgaben des Waldviertels entsprach.

Die goldene Mitte

Vitis ist jener Ort im Waldviertel, an dem die Redakteure und Anzeigenberater der NÖN ihre Kräfte bestmöglich bündeln können – und dennoch weiter den direkten Draht in ihre Bezirkshauptstädte haben. Das Leben floriert tatsächlich am Verkehrsknotenpunkt Vitis: Anders als in den meisten anderen Gemeinden im Waldviertel gehen die Einwohnerzahlen hier seit Jahren leicht, aber stetig nach oben. 2002 lebten 2.564 Menschen in Vitis, 2018 waren es 2.678. Auch die Wirtschaft gedeiht.

Die Zentrale mit dem Verwaltungsapparat der 1991 gegründeten Käsemacher etwa ist in Vitis. 170 Mitarbeiter umfasst der Betrieb mit den Nebenstandorten in Scheutz und Heidenreichstein. 2018 setzte die Firma Pollmann, die seit 130 Jahren in Karlstein ansässig ist und für die Automobilindustrie etwa Türschloss-Gehäuse produziert, hier den Spatenstich für einen zweiten Produktionsstandort. Bis zu 70 Mitarbeiter sollen im Juli in Vitis ihre Arbeit aufnehmen.

Die Wirtschaft entscheide sich bewusst für die Marktgemeinde mit ihren ausgezeichneten Verkehrsanbindungen, freut sich Bürgermeisterin Anette Töpfl: „Die Marktgemeinde ist eine der wenigen Gemeinden im Bezirk, die in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen ist.“

NÖN ist Teil der Riege

Die Marktgemeinde sei bemüht, für ihre Bürger optimale Voraussetzungen für Betriebe zu schaffen.

Bürgermeisterin Anette Töpfl | privat

„Es wird viel in den Ausbau der Infrastruktur investiert“, bekräftigt Töpfl, die auch die NÖN in der Riege neuer Arbeitgeber willkommen heißt: „Es freut mich besonders, dass sich die NÖN entschlossen hat, in unserer Gemeinde ihren zentralen Standort für alle Waldviertler Bezirksausgaben zu installieren. Ich wünsche der NÖN mit diesem landesweiten Pilotprojekt alles Gute und viel Erfolg. Ich hoffe, dass sich alle NÖN-Mitarbeiter in unserer Gemeinde wohlfühlen!“

Weiter wachsen

Töpfl will dafür sorgen, dass Vitis weiter wächst, etwa durch attraktive Wohnangebote für Jungfamilien. Das Erfolgsrezept? Töpfl: „Eine Gemeinde, die bei Herausforderungen hinschaut, zuhört und handelt. Eine Gemeinde, die Projekte und Initiativen umsetzt, die für die Zukunft wichtig sind.“