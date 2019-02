Getreu dem Motto „Nach der Ausgabe ist vor der Ausgabe“ arbeitet das NÖN-Team täglich, um die neuesten und interessantesten Nachrichten Woche für Woche aufzugreifen und ihre Leser mit dem Wichtigsten in ihrer Region zu versorgen.

Wenn daher das druckfrische neue Blatt die Leser erreicht, dann sind die NÖN-Mitarbeiter geistig schon längst bei der nächsten Ausgabe. Knapp nach „Druckschluss“ – je nach Waldviertler Ausgabe zwischen Dienstagvormittag und -nachmittag – gehen die vier Redaktionsleiter bereits die anstehenden Ereignisse der kommenden Ausgabe durch. Für die Übersicht der zahlreichen Einladungen zu Veranstaltungen sorgen die drei Sekretärinnen Edith Hofmann, Rosemarie Gamerith und Susanne Hoffelner, die für die Waldviertler Ausgaben die Meldungen der Vereine und Veranstalter sammeln und auflisten. Sie sorgen auch für die „grünen Seiten“ der NÖN: Personalia und Service.

Der jeweilige Redaktionsleiter entscheidet für seinen Lokalteil, welche Veranstaltung mit welchem Kollegen „besetzt“ wird, der NÖN-Sport ist quasi eine Redaktion in der Redaktion.

„Der direkte und unkomplizierte Austausch zwischen den Redaktionen ist ein wesentlicher Nutzen aus dem gemeinsamen neuen Produktions-Standort in Vitis. Davon profitieren auch schon die Leser.“

Mittwochs und donnerstags wird die Zeitung geplant. Neben dem Anlegen des nächsten Zeitungs-„Produktes“ wird zu unterschiedlichsten Ansprechpartnern Kontakt aufgenommen, der Wissensstand über diverse Projekte oder Verläufe aktualisiert, oder geprüft, was es in der weiten Welt des Internet Neues gibt. Dabei gibt es regen Austausch mit den regionalen Anzeigenverkäufern Renate Peneder (Zwettl), Andrea Dangl (Gmünd), Jutta Zimmer (Horn) und Wolfgang Jöch (Waidhofen). Sie geben der Redaktion aus ihren Arbeitsbereichen immer wieder Tipps für interessante Recherchen, während die Redakteure die Verkäufer oft über Projekte informieren, die für den Anzeigenverkauf Relevanz haben.

Mittwochs und donnerstags werden auch schon die ersten Themen vergeben, die intensiverer Recherche bedürfen. Ebenfalls am Donnerstag steht die Redaktionskonferenz mit allen neun angestellten Redakteuren sowie Vertretern von Sekretariat und Mediaberatung an: Der Waldviertler Chef vom Dienst und Gmünder Redaktionsleiter Markus Lohninger gibt unter anderem die Neuigkeiten aus der Chefredaktion weiter, die Redaktionsleiter Thomas Weikertschläger (Horn), Michael Schwab (Waidhofen) und René Denk (Zwettl) sowie der Waldviertler Sportchef Bernd Dangl berichten aus ihren Bereichen.

Reinhard Mlnarik

Themen, die die Menschen vor Ort gerade besonders bewegen oder die neu aufgegriffen werden sollten, werden diskutiert, mögliche Recherchezugänge beraten. Aus den Bezirksausgaben kommen Vorschläge für Themen, die auch regional im gesamten Waldviertel von Bedeutung sein könnten: Dieser direkte Austausch ist ein wesentlicher Nutzen aus dem neuen, gemeinsamen Produktions-Standort in Vitis, von dem auch die Leser jetzt schon profitieren.

Die Planungen in der Sportredaktion laufen parallel zu jenen in den Lokalredaktionen. Die Redakteure Bernd Dangl und Maximilian Köpf besprechen genauso wie in den Lokalredaktionen anstehende Themen, vergeben Termine oder planen den umfassenden Fußball-Block, der die Kollegen zwischen Freitag und Sonntagabend auf Trab hält. Spielberichte werden noch am Matchtag auf der Online-Plattform meinfussball.at veröffentlicht, Hintergründe und Top-Themen zu den jeweiligen Spielklassen werden für die Kaufzeitung aufbereitet.

Sonntag und Montag sind die Großkampftage des Sportteams. An diesen Tagen sind im Waldviertel an die 20 Mitarbeiter auf den Sportplätzen im Einsatz, halten quer durch alle Sportarten intensiven Kontakt zu den Vereinen und zahlreichen Einzelsportlern. Am Dienstagvormittag werden die Sportteile schließlich finalisiert, letzte Details angepasst oder geändert.