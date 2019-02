Wenn die Artikel zur Zeitung werden.

Produktionskreislauf Nach der Ausgabe ist vor der Ausgabe

Aber zurück zu den Lokalredaktionen, wo nicht auf Wettkampf-Ergebnisse gewartet werden muss. Bereits ab Donnerstag wird hier eifrig für die nächste Zeitungsausgabe recherchiert und bei top-aktuellen „Breaking News“ auch der Doppelpass mit dem Internet-Auftritt auf NÖN.at oder Facebook gespielt. Die Bereiche Print und Online werden nicht als Gegner behandelt: Im Waldviertler Newsroom laufen eben die News aus allen Teilen des Waldviertels zusammen; hier werden sie so aufbereitet, dass NÖN-Leser online auf dem aktuellsten Stand sind und dann auch aus der Kaufzeitung einen Mehrwert beziehen.

„Eine wesentliche Rolle kommt den rund 65 freien Mitarbeitern, die alle Lebenswelten vom Schüler bis zum Pensionisten abdecken, zu. Sie sind in ihren Heimatorten oft das ‚Gesicht‘ der NÖN.“

Der Newsroom verdankt seinen Stellenwert als regionale Nachrichten-Zentrale auch der Unterstützung aus einem dichten Netzwerk an unbezahlbaren Informanten und Partnern. Viele große Sofortmeldungen entstehen dadurch, dass Infos über Ereignisse, Schicksalsschläge oder Erfolge an NÖN-Mitarbeiter herangetragen und dann in der Redaktion aufgegriffen werden. Eine wesentliche Rolle kommt dabei auch den rund 65 freien Mitarbeitern, die alle Lebenswelten vom Schüler bis zum Pensionisten abdecken, zu. Sie sind in ihren Heimatorten oft das „Gesicht“ der NÖN. In vertrauensvoller, anerkennender Zusammenarbeit baut die NÖN auch auf die zahlreichen Feuerwehren, die Polizei und andere Einsatz-Organisationen, die dabei helfen, dem Kern der Wahrheit so gut wie möglich nahe zu kommen.

Bevor der Montag als „Großkampftag“ auch für die Lokalredaktionen losgeht, werden über das Wochenende noch zahlreiche Veranstaltungen besucht, letzte Planungen der Zeitung vorgenommen. Das Wochenende dient den Redakteuren im Regelfall auch als Puffer zum Verfassen und ergänzen ihrer Artikel. An den Montagen folgen die Feinschliffe, die endgültigen Seiten-Layouts nehmen immer konkretere Konturen an, Umplanungen werden nötig, weil neu hereintrudelnde Storys nachrecherchiert und verfasst werden. Nach dem „Vier- und Sechsaugenprinzip“ laufen allmählich die Qualitätskontrollen an.

Maximilian Köpf

Flexibilität ist dabei bis über den eigentlichen Redaktionsschluss hinaus die oberste Maxime: Poppt etwa eine Viertelstunde vor Druckbeginn noch eine außerordentliche Meldung auf, dann wird schon ‘mal der Druckplan auf den Kopf gestellt. Dass für den Newsroom zwei zusätzliche Vollzeit-Redakteure angestellt wurden, erhöht die zeitliche Reaktionsfähigkeit gerade in dieser heißen Phase erheblich. Dann, wenn wirklich alle News im Kasten sind, werden die Ausgaben auf den Laptops geschlossen und für die Redaktionstechnik in St. Pölten freigegeben. Damit ist der Weg frei in die Druckerei, damit die bereitstehenden Vertriebssysteme anlaufen, die ersten Abonnenten ihre neue Ausgabe in Händen halten können.

Im Waldviertler Newsroom haben die Kollegen ihre Gedanken zu dem Zeitpunkt schon wieder ganz woanders. Heißt es doch im Auftrag der Leser bereits während der Freigabe: „Nach der Ausgabe ist vor der Ausgabe!“

Der Kreislauf beginnt wieder von Neuem.