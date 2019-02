Die vier Handelsakademien in den Waldviertler Bezirkshauptstädten wurden ab dem Schuljahr 2018/19 zu Wirtschafts.Akademien, in denen in Kooperation mit Unternehmen Wirtschaftswissen geschärft werden soll. Ab der dritten Klasse gibt es Schwerpunkte in den jeweiligen Schulen in Gmünd (Logistik.International), Horn (Vitality.Gesundheitsmanagement), Waidhofen/Thaya (Digitalisierung.E-Business) und Zwettl (Lebensmittel und Holzwirtschaft), die auch untereinander eng kooperieren.