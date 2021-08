Ausgangspunkt und Endpunkt: Zehn Gehminuten nördlich vom Ratzersdorfer See direkt auf dem rechten Traisenuferweg oder neuer Kreisverkehr Ratzersdorf Richtung Schrebergartenanlage in die Keltenstraße, links abbiegen in den Welpenweg und rechts in den Feldmühlenweg bis Parkplatz.

Wegeignung: Der ganzjährig begehbare Wanderweg eignet sich für Familie auch mit Kinderwagen, auch Menschen mit Gehbehinderung können ihn erkunden. Es gibt auch einige Abkürzungsmöglichkeiten.

Interessante Ziele in der Umgebung: Viehofner Seen mit Aussichtsturm auf dem Damm, Ratzersdorfer See mit Spielplatz

Einkehr: Gastronomie am Ratzersdorfer und Viehofner See

Infos: Begleitbroschüre, www.st-poelten.gv.at

BEWERTUNG:

Schwierigkeit: △△△△△

Kondition: ▲△△△△

Erlebnis: ▲▲▲▲△