In der Urlaubszeit kann selbst an einem Wochentag die Fahrt auf der Romantikstraße von Krems in die Wachau zur Geduldsprobe für die Einheimischen werden. Es ist praktisch unmöglich, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zu erreichen, weil die Touristenscharen schon im Auto ins Staunen geraten.

Doch wer kann es ihnen verübeln? Nicht umsonst ist die Wachau mit ihren einzigartigen Landschaftszügen und Gemeinden Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.

Familienfreundliche Wanderung

Wer die malerische Szenerie von oben sehen will, dem sei einer der schönsten Abschnitte des Welterbesteigs Wachau ans Herz gelegt: der Panoramaweg Achleiten in und um Weißenkirchen. Auf einer Länge von nicht einmal vier Kilometern bildet er in familienfreundlicher Weise viele Elemente ab, die die Wachau auszeichnen: die terrassenartig angeordneten Weingärten, die – nach dem Hochwasser zu diesem Zeitpunkt nicht so blaue – Donau und die verträumten Ortschaften mit ihren engen Straßen und verwinkelten Gassen.

Auf dem Panoramaweg Achleiten findet sich einer der schönsten Aussichtsplätze der Wachau. Auch NÖN-Redakteur Franz Aschauer legte hier eine Pause ein. Franz Aschauer

Ried Klaus – 1575 erstmals erwähnt

Unser Ausgangspunkt ist die Wehrkirche Weißenkirchen. Weil es hier aber nur wenige Parkmöglichkeiten gibt, empfiehlt es sich, das Auto beim nahe gelegenen Bahnhof abzustellen. Vorbei an der Weinbar „Das Bogerl“, wo es übrigens auch hervorragende Longdrink-Kreationen gibt, geht es auf der alten Wachauer Straße die ersten Meter parallel der Donau gemütlich los, ehe wir bei einem Nussbaum mit Bankerl links abzweigen und anschließend rechts hinauf Richtung Ried Klaus marschieren, der auch ein Marterl gewidmet ist, an dem der Panoramaweg links vorbeiführt. Charakteristisch: die steilen Terrassen mit den teilweise meterhoch aufgeschlichteten Naturtrockensteinmauern. Nach wenigen Minuten erreichen wir auf der rechten Seite einen Aussichtsplatz mit Sitzgelegenheit. An einem heißen Tag empfiehlt es sich, schon hier den ersten Schluck Wasser zu nehmen.

Weintrauben wachsen an den riesigen Naturtrockensteinmauern der Ried Klaus herab. Geerntet werden sie frühestens im September. Franz Aschauer

Eine Infotafel liefert Hintergrundinformationen zur Ried Klaus, die bereits 1575 das erste Mal urkundlich erwähnt wurde und seit Jahrzehnten zu einem großen Teil im Besitz der Winzerfamilie Jamek ist. Hier gedeihen die Reben für einige der besten Rieslinge der Wachau.

Waldige Abschnitte – angenehme „Abkühlung“

Am Ende der schmalen Weingartenstraße angekommen, wartet noch einmal ein Aussichtsbankerl. In der Ferne blitzt der hellblaue Turm des Stifts Dürnstein hervor, direkt vor uns und inmitten der Weingärten liegt der Fußballplatz des SC Weißenkirchen. Mit dem Ende der Asphaltstraße geht es erstmals ins „Gelände“. An einer Gabelung gibt es nun zwei Möglichkeiten, beide führen über die Ried Achleiten zurück nach Weißenkirchen. Wir entscheiden uns ob Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke für die offiziell ausgeschilderte, kürzere Variante und gelangen auf einen Weg, der nun auch in waldige Abschnitte führt. Immer wieder sieht und hört man Eidechsen verschiedenster Farben zurück in ihren Bau flitzen.

„Dein Auge hat das schönste Tal erfasst!“

Vorbei an mächtigen Felsen, die hervorragend zum Klettern geeignet sind, erwartet uns der schönste Aussichtsplatz der gesamten Wanderung. Nicht umsonst steht bei Tisch und Bankerl mit bestem Blick auf Weißenkirchen ein Taferl mit der Aufschrift: „Lieber Wanderer mache hier Rast, denn Dein Auge hat das schönste Tal erfasst!“. Hier eine kleine Stärkung zu sich zu nehmen ist ratsam, denn danach folgt eine knackige, wenn auch kurze Steilstufe. Nach etwa fünf Minuten Gehzeit ist der anstrengendste Teil des Weges geschafft, und es geht teilweise mitten durch die Weingartenzeilen zurück Richtung Weißenkirchen, wo uns erst eine asphaltierte, bergabführende Straße und dann ein Schotterweg mit traumhaftem Blick ins „Hinterland“ auch hinbringt.

Auch der „VinoTaurus“ am Ende des Weges ist ein Weintrinker. Franz Aschauer

Wer die herrliche Aussicht zu einem Glaserl Wein genießen möchte, der kann das unter anderem beim Heurigen Rosenberger tun, wo aus einem Selbst- bedienungs-Kühlschrank für zehn Euro eine Bouteille entnommen werden darf. Kurz vor dem Ende der Tour treffen wir noch auf das menschlich-tierische Zwitterwesen „VinoTaurus“, eine Skulptur von Claudia Bahn.

Zum Abschluss: Heuriger oder Restaurant?

Durch die engen Weißenkirchner Gassen und Straßen geht es zurück zur Wehrkirche. Es empfiehlt sich, unbedingt noch eines der gastronomischen Angebote im Ort wahrzunehmen, sei es in einem der großartigen Res- taurants oder natürlich bei einem Heurigen so oder so ein Genuss …

Download für GPS-Gerät