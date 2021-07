Ausgangspunkt: Gewerbebaum in der Gemeinde Weiten (Bezirk Melk)

Streckenlänge: 4,75 km

Gehzeit: 1 Stunde 15 Minuten (mit Pausen)

Streckencharakteristik: 70 % Wiesen- u. Feldwege, 30 % Asphaltwege (am Anfang und Ende)

Tiefster/höchster Punkt: 335 Meter/437 Meter

Tipp: Eine Begleitbroschüre ergänzt die Informationen der Planetenwanderweg-Tafeln und vermittelt einen Einblick in die wunderbare Welt der Astrologie. Die Broschüre ist in den Gasthöfen sowie in allen Geschäften in Weiten erhältlich.

BEWERTUNG:

Schwierigkeit: ▲△△△△

Kondition: ▲▲△△△

Erlebnis: ▲▲▲▲▲