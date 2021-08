Greifvogelschau, Ritterturnier, Rosentage... Mit zahlreichen Events ist die Rosenburg im Süden des Bezirks Horn Anziehungspunkt für viele Menschen aus Nah und Fern. Auch Wanderfreunde kommen hier voll auf ihre Rechnung.

Während die Rosenburg bei diversen Events die stilvolle Kulisse darstellt, ist sie neben der attraktiven Natur die Hauptdarstellerin am Rosenburg-Rundwanderweg. Auf einem Großteil des sechseinhalb Kilometer langen Weges verliert man das Renaissance-Juwel nicht aus den Augen.

Starke Beine zum Start gefordert

Zumindest am ersten Teil des Wanderwegs braucht man aber die Beine stärker als die Augen. Nach dem Start am Bahnhof in Rosenburg führt der Weg über eine kleine Brücke über den Kamp – erster herrlicher Blick auf die Rosenburg inklusive. Dann kommen zumindest konditionsschwache Wanderer zum ersten und auch einzigen Mal aus der Puste. Über einen kleinen Weg geht es etwa 500 Meter steil nach oben zur Rosenburg. Leichter kann man sich den Anstieg machen, indem man eine kleine Rast bei der Graselhöhle einlegt.

Ja, der legendäre Räuberhauptmann Johann Georg Grasel soll auch in der Gegend um Rosenburg sein Unwesen getrieben haben, im Verhör gab er auch diverse Taten in der unmittelbaren Umgebung zu, aber keinen einzigen Aufenthalt in Rosenburg selbst. Die Höhle – sie weist mehrere durch Pfeiler abgetrennte Eingänge in die beiden Höhlenniveaus auf – ist eine Auswaschung des eiszeitlichen Ur-Kamp. Die Höhle dürfte auch in der Urzeit schon von Menschen benutzt worden sein.

Turnierhof, Klettern oder Bogenschießen – die Rosenburg bietet allen etwas

Als Platz für die nächste kleine Rast bietet sich die Rosenburg dann selbst an. Hier locken nicht nur eine Besichtigung des größten noch erhaltenen Turnierhofs Europas oder eine Führung durch die Schlossräumlichkeiten, sondern auch der Erlebnispark mit Klettergarten und Bogen-Parcours. Das Schloss erhielt in der Renaissance sein bis heute erhaltenes Aussehen. Die erste Burg an dieser Stelle über dem Kamp wurde schon um 1150 errichtet. Seit dem Jahr 1681 befindet sich die Rosenburg im Besitz der Familie Hoyos-Sprinzenstein.

Abschied von der Rosenburg: Jetzt wird’s gemütlich

Der weitere Wanderweg lädt zum gemütlichen Schlendern und Seele-Baumeln-Lassen ein. Gemütlich geht es entlang des Weitwanderwegs 620 durch den Wald weiter nach Etzmannsdorf. In den frühen Morgenstunden können einem hier schon einmal Reh und Hase über den Weg laufen. Aber selbst ohne „tierische Begegnung“ lohnt sich der idyllische und ohne nennenswerte Steigungen verlaufende Abschnitt. In Etzmannsdorf angekommen, faszinieren die mit herrlichen Blumen bunt gestalteten Gärten. Aber auch die schlichte Dorfkapelle gleich neben dem Dorfgasthaus ist einen Blick wert.

Letzter Halt: Stallegg. Und dann geht es auch schon wieder bergab. In Etzmannsdorf biegt man links zunächst in einen Feldweg, der dann rasch in einen Waldweg übergeht, ein. Direkt neben dem Weg bahnt sich ein kleiner Bach seinen Weg zum Kamp. Der Wald versperrt hier den Blick auf die Rosenburg, der fröhlich plätschernde Bach bietet als Blickfang aber eine lohnende Alternative, ehe man im Örtchen Stallegg die letzte Möglichkeit auf eine kleine Rast wahrnehmen sollte.

Kamp als letzter Wegbegleiter. Denn von dort geht es auch schon wieder zurück nach Rosenburg. Entlang des rechten Kamp-Ufers geht es neben den Gleisen der Kamptalbahn gemütlich zum Ausgangspunkt zurück. Und hat man den linker Hand gelegenen Felsvorsprung umrundet, dann rückt auch die markante Rosenburg wieder ins Blickfeld.

