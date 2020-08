Verkehrsflugzeuge liefern täglich Wetterdaten aus der Atmosphäre. Die Daten gehen in Vorhersagemodelle ein und helfen, die Messungen von Satelliten zu überprüfen. In Folge der Corona-Krise ging die Zahl der Flugwetterdaten um mehr als 50 Prozent zurück. Auf die normale tägliche Wetterprognose hatte das aber keine merkbaren Auswirkungen. Selbst ein völliger Wegfall aller Flugzeugdaten würde vor allem die Vorhersage von Wind und Temperatur in rund zehn Kilometer Höhe um rund 15 Prozent verschlechtern. Am Boden läge der Fehler bei wenigen Prozent, also zum Beispiel um einige Zehntel Grad. Der Eindruck der etwas unzuverlässigeren Prognosen entsteht durch das seit Mai sehr wechselhafte und daher im Detail schwieriger vorhersagbare Wetter.

Der Wetterballon kam wieder in Mode

Einige Maßnahmen kompensierten den Ausfall der Flugwetterdaten zu einem Teil. Zum Beispiel hat EUMETNET, die Vereinigung von Europas staatlichen Wetterdiensten, seine Mitgliedsländer aufgerufen, mehr Aufstiege mit Wetterballons durchzuführen. Bei so einem Radiosondenaufstieg (wie er richtig heißt) trägt ein Ballon Messgeräte für Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck bis in etwa 30 Kilometer Höhe. Aus GPS-Daten werden dabei auch die Windrichtung und die Windstärke in den verschiedenen Höhen ermittelt.

Die Wetterballons sind in den letzten Jahren immer weniger wichtig geworden und wurden deutlich reduziert. Ihr Nutzen lag vor allem darin, die Genauigkeit von Messungen mit Satelliten zu kontrollieren. In Folge der Corona-Krise wurden die Ballons wieder etwas „moderner“.

Zum Beispiel hat in Österreich die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) die Zahl der Aufstiege mit Radiosonden in Wien verdoppelt. Zusätzlich zu den Terminen um 0 und 12 Uhr (Greenwich-Zeit), kamen auch 6 und 18 Uhr dazu. In anderen Staaten gab es ähnlich Regelungen.

Neue Satellitendaten

Außerdem konnten die großen Rechenzentren auch neue Satellitendaten in die Vorhersagen einarbeiten. Ein Beispiel: Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF), in Reading bei London, betreibt das weltweit beste Computermodell zur Berechnung des Wetters der nächsten zehn Tage auf der gesamten Erdkugel. Diese Vorhersagen werden in vielen Ländern verwendet, besonders in Europa. Am ECMWF wurde im Jänner 2020 begonnen, vermehrt Winddaten vom neuen Spezial-Satelliten Aeolus in die Vorhersagen einzuarbeiten. Der Satellit wurde 2018 von der Europäischen Weltraumagentur ESA ins All geschossen und die Tests am ECMWF in den letzten Monaten zeigten den großen Nutzen der neuen Daten. Das kam zur Zeit des teilweisen Wegfalls der Flugzeugdaten gerade recht.

Thomas Wostal, Meteorologe, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)