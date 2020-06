Im Alltag begegnet uns der Begriff Inklusion am häufigsten in Bezug auf Menschen mit Behinderungen. In der UN-Behindertenrechtskonvention ist das Recht auf Inklusion festgeschrieben. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein Vertrag, den auch Österreich unterschrieben hat und worin der Versuch unternommen wurde, keine neuen Rechte zu definieren, sondern letztlich nochmal zu unterstreichen, dass Menschen mit Behinderungen ein gleiches Anrecht auf die Funktionszusammenhänge der Gesellschaft haben.

Offene Gesellschaft

Doch Inklusion bezieht sich nicht nur auf Menschen mit Behinderungen. Inklusion ist ein Menschenrecht und besagt, dass kein Mensch ausgeschlossen, ausgegrenzt, diskriminiert oder an den Rand gedrängt werden darf. Das Konzept der Inklusion beschreibt eine Gesellschaft, in der jeder Mensch akzeptiert wird und gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann – unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit oder Bildung, von eventuellen Behinderungen oder sonstigen individuellen Merkmalen.

Woher leitet sich der Begriff Inklusion ab?

Der Begriff Inklusion hat seine Wurzeln im Lateinischen. Dort bedeutet inclusio Einschließung und Einbeziehung. Inklusion heißt Gemeinsamkeit von Anfang an. Sie beendet das aufwendige Wechselspiel von Exklusion (= ausgrenzen) und Integration (= wieder hereinholen). Inklusion verweist auf die Notwendigkeit, die gesellschaftliche Infrastruktur so zu gestalten, dass alle Personen entsprechend ihrer Bedürfnisse und Möglichkeiten aktiv am sozialen Austausch teilhaben können.

Inklusion ist doch normal

Stellen wir uns doch einmal vor, wir wären an einem Punkt, wo Unterschiedlichkeiten nicht mehr als Problem behandelt werden. Es gäbe eine Gesellschaft, in der Normalität allein die Tatsache ist, dass Unterschiede vorhanden sind. Diese Unterschiede jedoch als Bereicherung aufgefasst werden und keinerlei Auswirkungen auf das selbstverständliche Recht der Individuen auf Teilhabe haben.

In einer inklusiven Welt sind alle Menschen offen für andere Ideen und jeder Mensch soll so akzeptiert werden, wie er oder sie ist. Wenn anders sein normal ist. Das ist Inklusion.