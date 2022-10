Wie entstehen Kondensstreifen am Himmel?

Auch wenn es immer noch Leute gibt, die in den Kondensstreifen oder „Chemtrails“ von Flugzeugen die Anzeichen von Verschwörungen bzw. das Manipulieren der Menschheit durch geheimnisvolle Chemikalien in den Abgasstrahlen von Flugzeugen sehen, ist die Wirklichkeit zum Glück sehr viel trivialer. Wenn man im Winter bei eisigen Temperaturen ausatmet, kann man das Phänomen nämlich selbst beobachten. Beim Ausatmen kondensiert der im Atem enthaltene Wasseranteil und bildet ähnliche Wolken wie die Kondensstreifen bei Flugzeugen.

Der Grund, warum die Kondensstreifen langlebiger sind, liegt in der einfachen Tatsache, dass es in circa 10.000 Meter Höhe bis zu -50 Grad Celsius kalt ist und der Wasserdampf damit sofort gefriert. Die im Abgasstrahl enthaltenen Rußpartikel sind in weiterer Folge dafür verantwortlich, dass diese kleinen Eispartikel noch stabiler sind.

In einer Epoche, in der die Menschheit wieder auf den Mond fliegt und fast jede Ecke des Sonnensystems erkundet hat, ist es möglicherweise Zeit, hinter dem Ofen hervorzukommen und nicht mehr an den Donnergott zu glauben, sobald man etwas sieht, was man sich nicht auf der Stelle erklären kann.