Wie kann Kunststoff recycelt werden?.

Jede Kunststoffart besitzt grundsätzlich einen eigenen Recyclingprozess. Polymere aus fossilen Quellen, z. B. Getränkeflaschen aus PET oder aus Polypropylen gefertigte Essensverpackungen, werden in Sortieranlagen mithilfe physikalischer Verfahren getrennt und von Fremdstoffen befreit, bis sie sortenrein vorliegen.

Nur so war es bisher möglich, sie zu recyceln. Lagen Kunststoffe nicht sortenrein vor, z. B. als Mischgewebe, wurden sie in Müllverbrennungsanlagen verbrannt. Neue Technologien des acib verwenden Enzyme, die etwa PET und sogar Polymere aus Gemischtströmen umweltfreundlich recyceln können. Und: Erstmals lässt sich Bioplastik in sauerstoffarmen Umgebungen wie Müllverbrennungsanlagen auflösen, was den Ausstoß von CO 2 vermeidet.