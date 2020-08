Grundsätzlich werden alle im Lebensmittel vorkommenden Vitamine im Laufe der Zeit mehr oder weniger abgebaut, oder sie verlieren durch Umwandlung der chemischen Struktur ihre ernährungsphysiologische Wirkung. Die Geschwindigkeit des Abbaus hängt hauptsächlich von der Reaktionskinetik des jeweiligen Vitamins und der Stoffwechselaktivität des Lebensmittels ab. Frisches Obst und Gemüse verliert bei der Lagerung durch den noch aktiven Stoffwechsel mehr Vitamine als verarbeitete Produkte, wie z.B. pasteurisierte Säfte, die keinen Stoffwechsel mehr aufweisen und sauerstoffdicht verpackt sind.

Die Stabilität der Vitamine ist aber auch von Umgebungsfaktoren wie der Lagertemperatur und der Präsenz von Sauerstoff, Licht oder aktiven Enzymen abhängig. Je höher die Lagertemperatur ist, desto rascher laufen chemische, biologische und biochemische Reaktionen ab. Ob Fruchtsäfte bei Raumtemperatur oder im Kühlschrank gelagert werden, ist aber hinsichtlich des Vitamingehalts wenig relevant und ein Großteil der Vitamine bleibt bis zum Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums erhalten. Durch das Öffnen der Verpackung gelangen Sauerstoff und Mikroorganismen in das Produkt und verändern dieses abhängig von der Lagertemperatur. Geöffnete Packungen sollten gekühlt werden, allerdings weniger wegen des möglichen Vitaminverlusts, sondern wegen des mikrobiellen Verderbs.

Zwischen natürlich in Früchten vorkommendem und künstlich hergestelltem Vitamin C gibt es keinen Unterschied hinsichtlich seines chemischen Aufbaus, seiner Lagerstabilität oder seiner Wirkung im Organismus. Vitamin C zerfällt nicht bei Zimmertemperatur, verliert aber durch Reaktion mit Sauerstoff seine Wirkung. Mineralstoffe sind essentielle anorganische Nährstoffe, die in Mengen- und Spurenelemente eingeteilt werden. Sie können zwar bei der Herstellung von Lebensmitteln selbst verloren gehen, z.B. durch Auswaschen oder Abtrennung bestimmter Rohstoffanteile (Schalen), bleiben aber bei der Lagerung des abgepackten Produktes erhalten.