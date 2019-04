In NÖ Haushalten fallen jeden Tag rund 2.400 Tonnen Abfälle, wie zum Beispiel Biomüll, Altpapier, Altglas, Kunststoffe, Rest- und Sperrmüll an. Das sind pro Person täglich rund 1,5 Kilogramm Müll, der entweder direkt beim Haus, bei Sammelinseln oder auf Wertstoffzentren gesammelt wird.

Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass aus Abfällen wieder neue Produkte entstehen können, ist eine möglichst genaue Trennung der Fraktionen. 62 % des gesammelten Mülls in NÖ wird durch Recycling wieder in den Materialkreislauf rückgeführt - die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher trennen deutlich besser als der Durchschnitt in Österreich.

Jährlich werden in NÖ rund 29.000 Tonnen Verpackungskunststoffe getrennt gesammelt. Diese sogenannten Leichtverpackungen sind Produkte des täglichen Lebens wie Getränkeflaschen, Sackerl, Joghurtbecher oder Folien, welche nach der einmaligen Verwendung über den gelben Sack oder die gelbe Tonne entsorgt werden. Landesweit gelangen zudem etwa 22.000 Tonnen Kunststoffverpackungen in den Restmüll. Diese ergeben sich einerseits aus unterschiedlichen Verpackungssammelsystemen in NÖ, andererseits aus Fehlwürfen.

Maßnahmen gegen achtloses Wegwerfen von Müll setzen

Jene Kunststoffverpackungen, die in der Restmülltonne landen, werden vorwiegend in Müllverbrennungsanlagen (MVA) thermisch behandelt - ein Prozess mit effizienter Nutzung der Verbrennungsenergie. So wird beispielsweise durch die Abwärme der MVA Dürnrohr nicht nur Strom, sondern auch Fernwärme erzeugt. Kunststoffe gehen dabei jedoch als Werkstoff verloren.

Die getrennt gesammelten Kunststoffe werden überwiegend nach Kunststoffarten getrennt und nach Möglichkeit stofflich verwertet. Etwa 37 % der so gesammelten Kunststoffverpackungen können wieder in den Materialkreislauf rückgeführt werden. PET-Flaschen werden beispielsweise nach der Sortierung zerkleinert, gewaschen und zu Granulat für neue Produkte verarbeitet. Die nicht rezyklierbaren Kunststoffanteile werden wiederum thermisch verwertet.

Es kann natürlich nur das verwertet werden was auch tatsächlich in der Mülltonne landet – umso wichtiger ist es Maßnahmen gegen achtloses Wegwerfen von Müll („Littering“) zu setzen.