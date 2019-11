Nein - im Gegensatz zum Agnesleuchter des Stiftes, welcher der Legende nach von der Schwester des Babenberger Markgrafen Leopold III. gestiftet wurde, entstand der 1181 vollendete Verduner Altar erst nach Lebzeiten Leopolds. Der Auftrag erging unter Propst Wernher an einen der berühmtesten Goldschmiedemeister seiner Zeit, den Lothringer Nikolaus von Verdun, zu dessen Werk auch der Dreikönigsschrein im Kölner Dom und der Marienschrein in Tournai gehören. Ursprünglich dienten die vergoldeten und emaillierten Kupferplatten der Verkleidung eines „Ambo“, das heißt einer Lesebühne.

Die Bilder zeigen in drei Zeilen Szenen aus dem Alten und Neuen Testament, die in vertikalen Achsen in ihrer typologischen Bedeutung auf einander bezogen sind. Die zwischen den Bildzeilen verlaufende Widmungsinschrift hat nicht nur die Namen des Propstes Wernher und des Künstlers für die Nachwelt festgehalten, sondern nennt den Anspruch des Werkes, die gesamte Geschichte der Welt als Heilszeit abzubilden.

Unter Propst Stephan von Sierndorf wurde das Goldschmiedewerk um 1330 mit zwei Achsen erweitert und auf einen neuen Holzträger, die Innenseite eines klappbaren Altaraufsatzes, montiert. Auf der Rückseite wurde dieses älteste erhaltene Flügelretabel des Herzogtums Österreichs mit damals höchst modernen Malereien versehen. Es veränderten sich damit die Funktion, das Layout von Bild, Schrift und Ornament, sowie die Beziehungen der Bilder untereinander.

Erst im Jahr 1833 wird das Flügelretabel mit dem Leopoldsgrab in der damaligen Nikolauskapelle verbunden und schließlich 1837 auf dem Altar der neu eingerichteten Leopoldskapelle aufgestellt. In den 1930er Jahren wurde für diesen Ort ein neuer Reliquienschrein nach dem Vorbild des Tournaier Marienschreins des Nikolaus von Verdun gefertigt. Damit war die „Erfindung der Tradition“, dass der „Verduner Altar“ von Anbeginn eng mit dem Heiligen Leopold verknüpft sei, perfekt.