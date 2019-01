Schneefall und Regen entstehen auf die gleiche Art. In den großen Wolken, die weit in die Atmosphäre hinaufreichen, befinden sich zu jeder Jahreszeit gleichzeitig Wassertropfen, Eiskristalle und (der für uns unsichtbare) Wasserdampf. Die Eiskristalle saugen das Wasser aus ihrer Umgebung an und wachsen.

ZAMG

Irgendwann werden sie so schwer, dass sie nach unten fallen. Ist es in den Luftschichten über dem Boden warm, dann schmelzen die Eiskristalle und sie werden zu Regentropfen. Ist es in Bodennähe kälter als ungefähr +1 °C, dann schneit es. Beim Hinunterfallen verhaken sich die Eiskristalle außerdem miteinander und Schneeflocken bilden sich. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit entstehen so kleine oder große Schneeflocken.