Diese sind eine Gruppe chemisch unterschiedlicher Verbindungen, die je nach Konzentration und Struktur gesundheitsschädliche Effekte auslösen können.

Dazu zählen u.a. Organschädigungen, Verdauungsstörungen oder krebsauslösende Wirkungen. Leider ist die akute Toxizität einzelner Toxine so hoch, dass immer noch Menschen (vor allem in tropischen Regionen) durch den Verzehr verschimmelter Nahrung sterben. Da ohne chemische Analyse die Gefährdung durch Mykotoxine nicht festgestellt werden kann, sollte man also offensichtlich verschimmelte Nahrung nicht zu sich nehmen.

Rafaela Pröll Franz Berthiller

Franz Berthiller, Anerkennungspreisträger des Landes Niederösterreich 2018, Interuniversitäres Department für Agrarbiotechnologie Tulln