Sie erforscht, dokumentiert und interpretiert die Ereignisse und Entwicklungen der menschlichen Geschichte über verschiedene Zugänge (Politik, soziale Gruppen, Grenzziehungen, Mobilität etc.). Wichtig dafür sind historische Quellen, also Überlieferungen aus oder über diese Zeit, meistens sind das in der Geschichtswissenschaft schriftliche Dokumente.

Geschichtswissenschafterinnen und -wissenschafter, recherchieren und sammeln diese Quellen. Danach werden diese, bezogen auf eine Fragestellung und möglichst neutral und wertungsfrei, sortiert und interpretiert. Die Ergebnisse der Forschungen werden dann veröffentlicht und somit zur Diskussion gestellt. Die Schwerpunkte der Fragestellungen ändern sich im Laufe der Zeit.