Die Basis einer Wetterprognose sind weltweite Messungen, um den aktuellen Zustand der Atmosphäre zu ermitteln. Gemessen wird z.B mit Wetterstationen, Bojen, Wetterballons und Satelliten. Wetterdienste „füttern“ diese Daten in Wettermodelle und berechnen auf Hochleistungscomputern, das Wetter der nächsten Tage. Ganz vereinfacht gesagt wird in einem Modell mit physikalischen Gleichungen berechnet, wie sich verschiedene Luftmassen bewegen, ob sie dabei wärmer, kälter, feuchter oder trockener werden und welche Wetterphänomene dabei entstehen. Aus den Modelldaten entstehen Wetterkarten mit der Verteilung von Luftdruck, Temperatur, Feuchte etc. Die Meteorologen/innenerstellen daraus mit ihrer lokalen Erfahrung Vorhersagen für unterschiedliche Nutzer.

Je nach Nutzer werden unterschiedliche Wetterparameter sowie unterschiedliche Vorhersagezeiträume und -regionen benötigt. Wettervorhersagen und -warnungen sind nicht nur für das tägliche Leben der Bevölkerung wichtig, sondern zum Beispiel auch für Landeswarnzentralen und Feuerwehren, für die Landwirtschaft, für den Verkehr (Straße, Schiene, Luft), für Energieversorger, für die Bauwirtschaft, für den Tourismus und für Versicherungen.

Christoph Wittmann | ZAMG

Nur an wenigen großen Rechenzentren der Erde wird die weltweite Entwicklung des Wetters für die nächsten Tage berechnet. In Europa ist das zum Beispiel am Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage der Fall (www.ecmwf.int), wo eines der weltweit besten globalen Vorhersagemodelle entwickelt und betrieben wird. Aufgrund des großen Rechenaufwands können die weltweiten Modelle aber das Wetter nur mit einer bestimmten Auflösung simulieren. Im Modell des ECMWF zum Beispiel liegt die horizontale Auflösung des globalen Modells derzeit bei ca. neun Kilometer.

Die nationalen Wetterdienste berechnen daher, ausgehend von den globalen Modellen und zusätzlichen lokalen Messdaten, für ihre Region wesentlich detailliertere Vorhersagen. Die Regionalmodelle werden nicht so weit in die Zukunft gerechnet wie Globalmodelle, simulieren aber dafür das kleinräumige Wettergeschehen genauer.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik entwickelt zum Beispiel für den Alpenraum das regionale Vorhersagemodelle AROME ständig weiter. Die horizontale Auflösung wird hier derzeit von 2,5 auf 1,2 Kilometer verfeinert, auf vertikal 90 Luftschichten. Mit dem kürzlich in Betrieb genommenen neuen Hochleistungscomputer können jede Stunde neue Prognosen für Österreich und Umgebung gerechnet werden. Dieser Hochleistungscomputer schafft bis zu 550 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde. Er dient neben der Wettervorhersage auch weiteren Anwendungen, wie zum Beispiel Ausbreitungsrechnungen nach Unfällen mit gefährlichen Stoffen sowie der Modellierung von Klimaszenarien.