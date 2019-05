Weltweit gibt es mehr als 6.000 Borkenkäfer-Arten, in Europa etwa 200. Also welcher Borkenkäfer? Einer der häufigsten und wichtigsten in Österreich ist der „Buchdrucker“, der vor allem an Fichten vorkommt. Den Buchdrucker gibt es seit vielen Millionen Jahren, als es das heutige Österreich so noch nicht gegeben hat.

Sein Verbreitungsgebiet wird vor allem durch Klimaschwankungen in der Vergangenheit und das Vorkommen von Fichten bestimmt. Das heißt, war es zu kalt, wanderte er Richtung Süden, wurde es wieder wärmer, nach Norden. Die letzte Eiszeit verbrachte der Buchdrucker z. B. in Italien. Vor ca. 10.000 Jahren, als es wieder wärmer wurde, breitete er sich wieder Richtung Österreich aus. Und wie? Er ist geflogen.