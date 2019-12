Eine Feuerwerksrakete fliegt, weil der in ihr verbaute Treibstoff (meist Schwarzpulver) verbrennt und das entstehende heiße Gas unten entweicht. Das physikalische Grundprinzip dahinter ist die Impulserhaltung. Diese kann man zum Beispiel auch beobachten, wenn man auf einem Boot steht und einen schweren Stein von Bord wirft: Das Boot bewegt sich nach dem Wurf in die entgegengesetzte Richtung weiter.

Je schwerer der Stein ist und je schneller er geworfen wird, desto schneller bewegt sich das Boot. Aufgrund dieses Prinzips kann eine Rakete auch dort fliegen wo sie sich nirgends „abstoßen“ kann, also auch im Weltall. Zusätzlich zum Treibstoff ist in der Raketenspitze eine weiter mit verschiedenen Zusätzen angereicherte Sprengladung (die Effektladung) verbaut. Erreicht die Hitze des Antriebs diese, so endet das Leben der Rakete wortwörtlich in einem bunten Feuerwerk.