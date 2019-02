Es gibt etwa 300.000-370.000 Blütenpflanzen-Arten weltweit. Immer noch werden neue Arten entdeckt, aber die Gesamtzahl an Arten wurde in letzter Zeit stark reduziert, weil die früher sehr häufigen Doppelbenennungen heutzutage gestrichen und Benennungen auch vereinheitlicht werden. Einzelne Arten sterben außerdem auch aus.

Aus dieser Vielzahl an Arten werden ca. 7.000 angebaut (Kulturpflanzen) oder gesammelt, aber nur 30 davon machen 95% der weltweiten Nahrungspflanzen aus. Und von den allerwichtigsten dieser Nahrungspflanzen (z.B. Weizen oder Sojabohne) existieren wiederum jeweils hunderttausende verschiedene Sorten. Diese werden in Genbanken aufbewahrt, weil sie vielleicht Eigenschaften haben, die in Zukunft gebraucht werden.

Universität für Bodenkultur Wien

An der BOKU in Tulln werden jedes Jahr Tausende Pflanzensorten auf kleinen Test-Feldern angebaut und untersucht, wie gut sie bei Trockenheit oder hohen Temperaturen wachsen, ob sie resistent gegen Krankheiten sind, wann sie reif werden, wie viel Ertrag sie bringen und welche wichtigen Inhaltsstoffe sie enthalten.

Dadurch können von der Pflanzenzüchtung aus alten Weizen- oder Sojaformen neue Sorten geschaffen werden. Aber auch ganz andere Arten werden getestet, z.B. Leindotter, Einkorn, Emmer, Amarant, Kichererbsen oder verschiedene Kürbisse. Das wiederum erhöht die Vielfalt der Arten auf den Feldern, es können neue Verwendungsmöglichkeiten entwickelt werden oder auch ganz neue Lebensmittel aus Pflanzen.