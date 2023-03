Wiener Neustädter „Novecento“ feierte ersten Geburtstag

Ein Jahr ist es schon wieder her, dass das „Novecento“ am Hauptplatz seine Pforten öffnete. Raphael Stangl und Oliver Ferstl wollten das mit ihren Gäste gebührend feiern und luden daher vergangenen Freitag zu ihrer Geburtstagsfeier. Neben einem Welcomedrink gab es natürlich die gewohnte Qualität für die Gäste. Ob Spritzer, Bier oder die italienischen Spezialitäten – kulinarisch gesehen konnte man nicht meckern. Zahlreiche Stammgäste ließen sich den Abend nicht entgehen, so auch Magdalena Mayer und Julia Füby oder die Zweiraum-Crew mit Bernd Stickler, Simon Kerschner, Erwin Haberl, Simon Eggenberger und Sebastian Reiner.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.