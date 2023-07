Zwei Ungaren gehen, zwei Ungaren kommen bei Wiesmath

Mit Daniel Tanyeros (Büdaörs/Ungarn) und Istvan Eszlatyi (Weppersdorf) musste Wiesmath zwei wichtige Leistungsträger ziehen lassen. Lange dauerte es jedoch nicht, die Abgänge zu verkraften - zwei neue Ungaren ersetzen ihre Vorgänger positiongsgetreu.

Balazs Koszo, der bereits im Winter bei Wiesmath trainierte und bisher in der dritten ungarischen Liga im Einsatz war, soll die Innenverteidigung verstärken: „Er hat uns im Winter schon überzeugt, damals ist es nichts geworden. Ich gehe davon aus, dass er Tanyeros gut ersetzen kann“, freut sich Coach Peggy Fleck über den Neuzugang. Der 35-jährige Legionär hat in Ungarn sogar Erstliga-Erfahrung, sein Höchstmarktwert lag bei 175.000 Euro. Der zweite Ungare, der als Zehner fungieren soll, kommt aus dem Burgenland. „Andras Stieber stand zuletzt bei Andau in der Landesliga unter Vertrag, er ist erst 32 Jahre alt und soll die Offensive bereichern“, meint Fleck.

Zwei Legionäre gingen also und zwei sind gekommen - die Vorjahrssaison soll aber nicht nachgeahmt werden: „Die Hinrunde war katastrophal. Wir wollen von Beginn an punkten und eher oben mitspielen, als knapp oben zu bleiben,“ motiviert Fleck seine Spieler.