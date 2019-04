Bereits am Montagabend ging der Fackelzug anlässlich des 1. Mais der SPÖ Wiener Neustadt über die Bühne. Rund 150 Genossen versammelten sich vor dem BORG, um vor dem Fackelzug den Reden zu lauschen. Zu Gast war unter anderem Bundes-Chefin Pamela Rendi Wagner, die scharfe Kritik an die Bundesregierung richtete. Etwa wegen der Kürzung der Mindestsicherung, Kritik kam aber auch in Richtung FPÖ, die mit Wortwahl und Handlungen "ständig rote Linien" übertreten würden. "Lokale Kritik" kam von SPÖ-Vizebürgermeisterin Margarete Sitz, etwa an der Entwicklung der Innenstadt, dazu werde Wiener Neustadt zubetoniert und Grünraum verbaut. Ebenfalls am Podest: EU-Wahl Kandidat Günther Sidl, NÖ-SPÖ-Chef Franz Schnabl und SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller.