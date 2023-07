Mobile Jugendarbeit startet Jubiläumstour durch das Piestingtal

Am 11. Juli startet die „10 Jahre RUMTRIEB im Piestingtal Jubiläumstour“ in Rohr im Gebirge. Das Team der mobilen Jugendarbeit Rumtrieb freut sich schon: „Euch erwartet in jeder der neun Gemeinden eine kostenlose Aktion. Ob Trampolinhalle, Graffitiworkshop, Sporttag oder Bubble-Tea - es ist für jeden etwas dabei! Kommt vorbei und feiert mit uns!“

11. Juli Opening Party - Rohr im Gebirge/Stadl (14 bis 18 Uhr)

12. Juli Sporttag - Miesenbach/Volleyballplatz (14 bis 18 Uhr)

14. Juli Beach Day - Gutenstein/Volleyballplatz, Freibad (14 bis 18 Uhr)

18. Juli Soccer Day - Markt Piesting/Generationenpark (14 bis 18 Uhr)

19. Juli Rampen unter Lampen - Waidmannsfeld-Neusiedl/Skaterplatz (17 bis 21 Uhr)

21. Juli Graffiti Workshop - Waldegg/Piesting-Brücke (14 bis 18 Uhr)

26. Juli Chill & Grill - Pernitz/Bach4 (14 bis 18 Uhr)

2. August Action Picknick - Muggendorf/Spielplatz (14 bis 18 Uhr)

4. August Jumpig'n'BBQ - Wöllersdorf-Steinabrückl/SprungArt (14 bis 18 Uhr)