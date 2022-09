Der Spaß gibt in Wr. Neustadt den Takt vor

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Seit er vor zehn Jahren die Tanzschule Polz in der Bräunlichgasse 20 übernommen hat und daraus die Tanzschule Weninger machte, hat Bernd Weninger ein Ziel vor Augen: Möglichst vielen Menschen zu zeigen, wie viel Spaß Tanzen machen kann.

„Tanzen ist lustig, Tanzen ist gesund. Viele sind überrascht, weil es gemütlich ist bei uns und nicht so steif, wie man es immer noch im Kopf hat“, sagt Weninger zur NÖN.

Um den Spaß zu fördern, hat Weninger das Programm „entstaubt“ und die Vorschriften gelockert: „Wir haben Tänze wie den Disco Fox ins Programm genommen, die nicht klassisches Tanzschulprogramm sind. Auf der anderen Seite haben wir den Paso Doble rausgenommen, der wird seit 35 Jahren nicht mehr gespielt“, sagt Weninger. Auch die Musik ist im Heute angekommen, gerade bei den Anfängern legt der Tanzschul-Chef Wert darauf, dass sie „zu echter Musik, die im Radio gespielt wird“ ihre ersten Schritte üben.

Die Anzugpflicht im Jugendkurs ist gefallen – den jungen Herren wird stattdessen empfohlen, auf Blue Jeans zu verzichten. Weninger schmunzelt: „Ein paar sind von Haus aus sehr adrett, die anderen sehen, dass das gut ankommt und gleichen sich an. Am Ende des Kurses kommen alle mit Anzug.“

Die größte Änderung sei jedoch die Umstellung auf das flexible Kurssystem gewesen, mit dem man nicht an einen fixen Tag gebunden ist. „Die Arbeitszeiten haben sich geändert, oft gibt es Schichtdienst. Viele gehen schon am frühen Abend in einen Kurs.“ Gut angenommen werden die Brunchs: Regelmäßig wird am Sonntagvormittag in der Tanzschule ausgiebig gefrühstückt und dazwischen getanzt.

Frauen machen den ersten Schritt

Nach zweieinhalb Jahren, in denen die Pandemie viele vom Tanzen abhielt, will Weninger zum 10-jährigen Bestehen einen „Neustart mit gutem Kundenstock“ unternehmen: „Wir gehen verstärkt in Richtung Social Dancing“, sagt Weninger, der Wert darauf legt, „dass die Männer führen lernen – und zwar so führen lernen, dass sie nicht nur mit der eigenen Partnerin tanzen können.“

Eines hat sich in den vergangenen Jahren nicht geändert: Es seien noch immer die Frauen, die den ersten Schritt Richtung Tanzschule machen. „Die Frauen treffen die erste Kaufentscheidung – wir gehen in den Tanzkurs“, sagt Weninger: „Die Männer sehen, dass es Spaß macht und treffen dann die zweite Kaufentscheidung – wir gehen in den Fortgeschrittenenkurs.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.