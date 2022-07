Ein Wiener Neustädter Tischtennis-Weltmeister namens Werner

Werbung Den Juli genießen Anzeige Badeerlebnisse und Massageangebote in der Therme Bük!

Die Chinesen galten als unschlagbar. Doch die Buchmacher machten 2003 bei der WM in Paris-Bercy die Rechnung ohne Werner Schlager. Der Wiener Neustädter erreichte ohne großes Zittern, aber auch ohne großen Glanz, die Runde der letzten Acht. Dort traf der 30-Jährige auf Titelverteidiger Wang Liqin. Schlager lag mit 1:3-Sätzen zurück.

„Im sechsten Satz konnte er vier Matchbälle mit unglaublichen Reflexen abwehren und zermürbte damit seinen Gegner, der im Entscheidungssatz psychisch am Ende war und mit 5:11 unterging“, schrieb die NÖN damals. In der Vorschlussrunde verlief das Match gegen Kong Linghui (Olympiasieger 2000) ähnlich dramatisch. Schlager verspielte eine 3:1-Führung, wehrte einen Matchball ab und entschied den siebenten Satz mit 14:12 für sich.

Im Finale bezwang Schlager den Südkoreaner Sea-yhuk Joo – der 2019 eine Partie für Wiener Neustadts Bundesliga-Equipe bestritt. Schlager war mit dem WM-Coup auch die Nummer eins der Welt und am Höhepunkt seiner Karriere angekommen: „Vor allem die Reaktion des Umfeldes war überwältigend. Ich wurde auf der Straße von fremden Leuten auf meine Matches angesprochen, was vorher nie der Fall war“, sagt Schlager einst in einem NÖN-Interview.

Der WM-Sieg des heute 49-Jährigen war auch ein Sieg für ganz Tischtennis-Europa: „Es war vor allem für das europäische Tischtennis eine Genugtuung, dass die chinesische Phalanx gebrochen wurde. Und wenn nicht immer der Favorit gewinnt, gibt das dem Sport die nötige Würze“, wurde Schlager seinem Ruf als „China-Schreck“, aufgrund seiner vergleichsweise hohen Siegquote gegen asiatische Spieler, gerecht.

Seine WM-Goldene blieb historisch. Bei den neun Einzel-Weltmeisterschaften die es seitdem gab, kam der Sieger immer aus China. Sieben Mal standen sich Spieler aus dem Reich der Mitte im Endspiel gegenüber. Kein Wunder, dass Schlager in China bis heute ein Star ist.

