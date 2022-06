Wr. Neustadt: Stadt & Bezirk feiern großes Landesjubiläum

Freitag, 24. Juni

18.30 Uhr: Angelobung von Rekruten der Theresianischen Militärakademie am Hauptplatz.

Samstag, 25. Juni

9 bis 18 Uhr: „Stadt und Land mitanand“ – Wiener Neustadt und die Regionen des Bezirks präsentieren sich:

- Wiener Neustadt (Hauptplatz): Programm und Leistungsschau, unter anderem mit Diamond Aircraft, Bösendorfer Klavierfabrik, Krebsbehandlungs- und Forschungszentrum MedAustron, Landesklinikum, Technologie- und Forschungszentrum, Fachhochschule, Jagdverein Hubertusrunde.

- Bucklige Welt (Fußgängerzone Neunkirchner Straße): Erzählfestival fabelhaft!, Keltendorf Schwarzenbach, Hackerhaus Bad Erlach, Musikverein Bad Schönau, Volkstanz- und Schuhplattlergruppe Bromberg, Schaubetriebe Krumbach, Weinbaubetriebe Katzelsdorf, Schuhplattler Krumbach, Pfingstschnalzer Wiesmath.

- Piestingtal/Schneebergland (Fußgängerzone Herzog-Leopold-Straße): Künstler aus Waldegg, Waldbauernmuseum Gutenstein, Musikschule Piestingtal, Musikkapelle Waidmannsfeld, Männerkochgruppe Wöllersdorf.

- Wiener Becken (Fußgängerzone Wiener Straße): Kletterturm, Torschusswand, Präsentation Alpakahof, Pecherei in Niederösterreich (Matzendorf-Hölles), Musikverein Lutunwerde.

10 Uhr: Eröffnung mit der Stadtmusikkapelle Wiener Neustadt.

10.45 Uhr: Formationsflug über den Hauptplatz by Diamond Aircraft.

11 Uhr: Bucklige Welt – Männergesangsgruppe Krumbach.

12.30 Uhr: Wiener Becken – Musikschule Steinfeldklang.

14 Uhr: Piestingtal/Schneebergland – Musicalsommer Winzendorf mit „Robin Hood“, Musikschule Piestingtal.

15.30 Uhr: Wiener Neustadt – „Artett“.

18 bis 19.30 Uhr: Konzert der Musikschulen am Hauptplatz: Unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Raoul Herget und unter dem Motto „Cross-over“ präsentieren Musikschulen aus Stadt und Bezirk gemeinsam einen Streifzug durch verschiedene musikalische Kulturen und Genres.

20.30 bis 22.30 Uhr: „Backdoor Blues Band“: Abend-Konzert mit der bekannten Wiener Neustädter Formation sowie Gästen aus Stadt und Land.

9-18 Uhr: Kinder- und Familienprogramm Museum St. Peter an der Sperr und Bürgermeistergarten: Rätselrallye, Kasperltheater (11 & 16 Uhr), Kreisel Kids Chor der VS Pestalozzi (14 Uhr), Präsentation ASAGAN Mini-Kinderbuch „MaXi und die neue Stadt“, Bodenspiele bei St. Peter an der Sperr und im Bürgermeistergarten.

9 bis 18 Uhr: Einsatzorganisationen am BORG-Platz: Im Rahmen einer Leistungsschau präsentieren sich Bundesheer mit Jagdkommando und Militärakademie, Polizei, Einsatzkommando Cobra, Samariterbund, Rotes Kreuz und Zivilschutzverband (plus Blutspendeaktion des Roten Kreuzes von 10 bis 17 Uhr in den Kasematten). Vorführungen: 9.30 Uhr Jugend Rotes Kreuz, 10 Uhr Einsatzkommando Cobra, 11 Uhr Hundestaffel Rotes Kreuz.

8 bis 18 Uhr: Jubiläumsfest „Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt“: 10 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik, Hüpfburg, Zielspritzen, Science Buster Wasserspiele für Klein & Groß, Fahrzeug- und Geräteschau.

9 bis 18 Uhr: Infostände von Initiativen und Organisationen: So schmeckt Niederösterreich und Arbeiterkammer Niederösterreich – Herzog-Leopold-Straße. Gesundheitsvorsorge „Tut gut!“,

Sportland Niederösterreich sowie Energie- und Umweltagentur NÖ – Wiener Straße. Wiener Alpen (plus Gewinnspiel)und Landwirtschaftskammer NÖ (plus Kinderprogramm) – Hauptplatz.

10 bis 17 Uhr: Tag der offenen Museen: Museum St. Peter an der Sperr und Kasematten laden zum Besuch der Ausstellungen „neuSTADT erzählen“ und „Die Stadt als Festung“ – Eintritt frei!

15 bis 22 Uhr: Jugendprogramm im „MÄX“ in der Singergasse: Live-Musik mit jungen Bands.

Sonntag, 26. Juni

10 Uhr: Feldmesse am Hauptplatz: Ökumenischer Gottesdienst unter freiem Himmel, musikalisch begleitet vom Stiftschor Neukloster.

11 Uhr: Sternmarsch der Blasmusik am Hauptplatz: Einzug der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter mit den Blasmusikkapellen aus Stadt und Bezirk, Salutschuss „Privilegiertes uniformiertes Bürgerkorps der Statutarstadt Wiener Neustadt“.

12 bis 15 Uhr: Volkskultur on stage am Hauptplatz: Siebner Musi, MGV Wiener Neustadt, EMV Flugrad – Bläserquintett, Damenschuhplattler Lichtenegg, ASB Stadtchor Wiener Neustadt, Gauermannmusi, Modenschau von Trachten Köstler, Wiesmather Schuhplattler, Grenzland Trio.

