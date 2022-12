HTL Wr. Neustadt: Ein Ball mit „Big Bang“

Werbung

Ordentlich krachen lassen wollen es Schüler und Lehrer am 14. Jänner im Sparkassensaal: Unter dem Motto „The Big Bang – Vom Urknall bis zum HTL-Ball“ veranstaltet der Verein „Darth Science“ mit Obmann und HTL-Professor Martin Wukowich gemeinsam mit der SchülerInnen-Vertretung den ersten HTL-Ball nach einigen Jahren Pause.

„Es wird astronomisch“, verspricht Wukowich im Gespräch mit der NÖN: Ein Teil der Ball-Einnahmen geht an die Schüler, ein Teil soll zur Fertigstellung der Sternwarte des Vereins in Wiesmath verwendet werden. Dazu passend soll es zu Mitternacht eine Live-Schaltung aus dem Ballsaal zu einer bereits bestehenden Sternwarte geben. „Wir planen eine Führung durch den Himmel, damit man sieht, was unsere Sternwarte alles können wird“, so Wukowich.

Ballkönigin & Ballkönig werden gekrönt

Das Eintanzen übernehmen die HTL-Schüler selbst, für die Musik am Ball sorgt die Band „Edelbitter“. Bereits jetzt können sich Schülerinnen und Schüler für die Wahl der Ballkönigin und des Ballkönigs bewerben.

Der Kartenvorverkauf ist erfolgreich angelaufen, Tickets (Schüler 20 Euro im Vorverkauf, Erwachsene 29 Euro) gibt es bei der SchülerInnen-Vertretung und auf der Website des Vereins unter www.darth.science/veranstaltungen .

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.